У российских пользователей соцсетей должна быть возможность бесплатно отказаться от продвигаемого алгоритмами контента, заявил RTVI зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Так он прокомментировал готовящийся в Австралии законопроект о соцсетях, позволяющий отказаться от продвигающих контент рекомендательных алгоритмов и настроить ленту так, что будут видны только посты тех, на кого подписан пользователь.

«Механика уже существует на примере видеоплатформ, где с платной подпиской можно отказаться от рекламы. Она показала свою, скажем так, популярность, но я считаю, что переход от системы навязываемого контента к контенту, который пользователь выбирает сам, не должен быть платным», — сказал Свинцов.

Он считает, что за отказ от контента, продвигаемого алгоритмами соцсетей, нельзя брать деньги, «иначе получается, что платформа фактически превращается в вымогателя».

«То есть она тебе подсовывает грязный, ненужный, неинтересный контент и потом за деньги предлагает его тебе не показывать. Поэтому этот законопроект должен содержать однозначную норму, что отказ от ленты, сформированной по рекомендациям алгоритма, должен быть обязательно бесплатный. Это вот мое однозначное мнение», — отметил собеседник RTVI.

Он убежден, что законодательство, которое принимается в отношении соцсетей в Австралии, будет распространено по всему миру.

«Мы видим, что и в Европе, и в США, и, конечно же, в России очень многие граждане недовольны огромным количеством рекламы и огромным количеством контента, который алгоритмами выдается как тот контент, который интересует пользователей. А по факту он их не интересует. По факту он просто провокационный, резкий, скандальный, и за счет этого фактически работает на подсознание человека и тем самым становится популярным», — сказал Свинцов.

Ограничения давным-давно созрели, подчеркнул депутат.

«Уже многие говорят о том, что социальные сети постепенно начинают зомбировать граждан, и не только наших, а это касается граждан всего мира — мозг работает у всех примерно одинаково. И, соответственно, рекомендательные алгоритмы подбирают вот эти нотки, так сказать, душевных предпочтений наших граждан, и, соответственно, под них подстраиваются. Поэтому отказ абсолютно назрел», — заявил парламентарий.

В Австралии готовится к внесению в парламент законопроект о «цифровой обязанности проявлять заботу», пишет The Guardian. Документ обяжет крупные ИТ-компании, включая Meta*, интегрировать в свои соцсети функцию полного отключения рекомендательных алгоритмов.

В рамках плана, получившего название «Моя лента, мой стиль», пользователи, отказавшиеся от рекомендательных алгоритмов, будут видеть контент только тех лиц и групп, на которых они подписались. При этом платформам грозят штрафы в размере более 100 млн австралийских долларов за несоблюдение этих требований.

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности