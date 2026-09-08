В Астраханской области задержали 21-летнего гражданина Молдовы Николае Кочу, подозреваемого в покушении на российского военнослужащего в Саратовской области. Об этом 8 сентября сообщили ФСБ и СКР. По данным спецслужбы, потерпевший относится к высшему командному составу Минобороны.

Как отметили в Следственном комитете, 3 сентября 2026 года в поселке Пробуждение Энгельсского района Кочу не менее шести раз выстрелил в военного. Пострадавшего вовремя доставили в больницу, врачам удалось его спасти.

ФСБ утверждает, что в 2025 году, когда подозреваемый жил в Молдове и искал работу через иностранную соцсеть, его завербовал сотрудник украинских спецслужб.

«По указанию куратора в марте 2026 года он прошел минно-взрывную и стрелковую подготовку в г. Киеве, а в июне 2026 года прибыл в Россию для выполнения задания по ликвидации высокопоставленного военнослужащего», — добавили в ведомстве.

По данным СКР, весной 2026 года, находясь на Украине, Кочу согласился совершить убийство за $70 тыс. После обучения он добрался до России транзитом через другие страны. Указания, по информации следствия, он получал в Telegram, включая данные «о личности военнослужащего, месте его проживания, местонахождении оружия, а также инструкции по совершению преступления с разработанными путями отхода».

«Прибыв в Саратов, он приобрел средства маскировки и передвижения и, выследив жертву, попытался убить военнослужащего», — заявили в Следственном комитете.

Согласно сообщению ФСБ, после нападения Кочу должен был при содействии украинских спецслужб вернуться в Молдову. Его задержали при попытке выехать из России. В СК уточнили, что операция прошла во взаимодействии с региональными подразделениями ФСБ и МВД.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 30, пп. «б», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ — о покушении на убийство в связи со служебной деятельностью потерпевшего и по найму, а также по ч. 1 ст. 222 УК РФ — о незаконном обороте оружия.

Как сообщили в СКР, на допросе Кочу дал подробные показания и подтвердил их на месте. Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.

По данным Mash, покушение было совершено на офицера Воздушно-космических сил (ВКС) России, тот был госпитализирован в тяжелом состоянии. По неподтвержденной информации, мужчина на мотоцикле подъехал к военному и выстрелил в него несколько раз.

Об инциденте также писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. «Покушение произошло утром 3 сентября возле коттеджа в энгельсском поселке “Пробуждение”. По словам собеседника, речь идет о командире воздушного судна. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь, после этого его доставили спецбортом в Москву для дальнейшего лечения», — говорилось в статье.