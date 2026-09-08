Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал карту, на которой Исландия стала частью Соединенных Штатов.

На изображении помимо Исландии как США обозначены Гренландия, Канада, Мексика, вся Центральная Америка, а также страны Карибского бассейна. Все они раскрашены в цвета американского флага.

Сам же Трамп никак не подписал опубликованную картинку.

После этого министр иностранных дел Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир вызвала в МИД американского посла Билли Лонга.

«На встрече было четко заявлено, что данная публикация совершенно неуместна», — заявили в исландском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее американский лидер объявил, что Луна принадлежит США.

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп не раз настаивал на том, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов.

Также он успел распорядиться переименовать Мексиканский залив в Американский и озеро Онтарио на границе с Канадой — в озеро Америка, а штат Нью-Мексико предложил переименовать в «Новую Америку».