В Усть-Лабинске Краснодарского края заработала система видеоаналитики компании NtechLab, которая помогает полиции искать угнанные автомобили и определять местонахождение людей в розыске.

Система обрабатывает видеопотоки более чем со 120 камер на главных улицах, а также в парках и скверах города. Она за доли секунды сопоставляет попавших в кадр людей с базами правоохранительных органов. Точность распознавания превышает 99,9%, заявили в NtechLab. Алгоритм также находит машины, которые объявили в розыск или зафиксировали на месте преступления.

Представитель правительства Краснодарского края заявил, что Усть-Лабинск активно принимает туристов, в том числе на фестиваль казачьей культуры, и новые технологии сделают город безопаснее для жителей и гостей.

Разработки NtechLab применяют более чем в 70 регионах России. В Краснодарском крае нейросети уже помогают искать разыскиваемых в Краснодаре, Сочи, Туапсе, Геленджике, Анапе, Ейске и других городах.