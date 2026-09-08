Турция готовится подписать с Россией меморандум об увеличении импорта удобрений, пишет Bloomberg со ссылкой на министерство сельского и лесного хозяйства республики. Анкара рассчитывает нарастить закупки азотных удобрений и компенсировать трудности с получением мочевины из стран Персидского залива.

Подписать соглашение в Москве должен заместитель министра сельского и лесного хозяйства Турции Ахмет Баджи, с российской стороны — заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Боровой. Церемония запланирована примерно через неделю после встречи президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на полях саммита ШОС в киргизском Бишкеке 1 сентября, где лидеры обсуждали двусторонние и региональные вопросы.

Как пояснили в турецком министерстве, меморандум предусматривает освобождение от российских экспортных ограничений при поставках в Турцию азотных и фосфорных удобрений, а также аммиака. Это должно помочь стране обеспечить себя необходимой продукцией и сырьем перед посевной. Ранее в этом году Москва уже смягчила для Анкары ограничения на вывоз аммиака и мочевины, уточнили в министерстве.

8 августа Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что турецкие власти ограничили проход некоторых торговых судов на фоне участившихся атак в Черном море. По словам собеседников агентства, нескольким судам, направлявшимся в Новороссийск, сообщили о приостановке выдачи разрешений на транзит через Дарданеллы либо о необходимости дополнительного времени для рассмотрения заявок.

Турция ежегодно производит около 5 млн тонн удобрений при внутреннем спросе примерно в 7 млн тонн. По данным Bloomberg, мощности позволяют выпускать более 8 млн тонн, но их загрузку сдерживает зависимость от импортного сырья — аммиака, фосфорной кислоты, фосфоритов, калийного сырья и серы.

Россия занимает второе место в мире по производству удобрений и обеспечивает около 20% мировой торговли этой продукцией, отмечает агентство. Однако риски для судоходства в Черном море усиливают зависимость экспортеров от балтийских портов, откуда доставка на такие рынки, как турецкий, обходится дороже, отмечается в статье.

В России при этом действуют экспортные квоты, призванные в первую очередь обеспечить потребности внутреннего рынка. На период с 1 июня по 30 ноября 2026 года их общий объем установлен на уровне 20 млн тонн.

Отдельное ограничение касалось аммиачной селитры: с 21 марта по 21 апреля Минсельхоз приостанавливал действие лицензий на ее экспорт. Исключение составляли поставки по межправительственным соглашениям. Меру вводили для обеспечения российских аграриев в период весенних полевых работ.

Как писало Bloomberg в марте, это ограничение усилило напряженность на мировом рынке удобрений. По оценке агентства, ситуация уже осложнилась из-за войны в Иране и фактического закрытия Ормузского пролива, затруднившего экспорт из арабских стран Персидского залива.