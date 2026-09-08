Снижение концентрации после возбуждения от быстрой и ритмичной музыки за рулем может привести к аварии. Об этом 360.ru рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина.

Аникина пояснила, что прослушивание композиций с жестким ритмом может привести к повышению уровня кортизола, гормона, вызывающего у водителя тревогу.

Из-за этого быстро расходуется норадреналин, позволяющий удерживать внимание в потоке автомобилей, а после первоначального возбуждения и подъема настроения наступает фаза, когда концентрация резко падает.

«Может возникать ситуация, когда происходит очень быстрое отвлечение или выпадение из фокуса внимания. Это может приводить к аварии, к тому, что водитель не заметит переходящего пешехода или не отреагирует на сигнал светофора», — пояснила она.

Слишком спокойные и медленные мелодии, по оценке невролога, тоже могут мешать вождению, особенно при усталости.

«Спокойная музыка может усыплять, расслаблять. Особенно если человек держится из последних сил, то есть очень утомлен. Она также не очень хорошо действует», — предупредила Аникина.

Для поездок она рекомендовала композиции среднего темпа с хорошо различимым текстом на понятном слушателю языке. Инструментальная музыка, по ее словам, способна как расслаблять, так и чрезмерно усиливать эмоции. «Влияет больше ритм: медленный, высокий», — добавила она.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с 360.ru обратил внимание на индивидуальную реакцию слушателя. По его мнению, жанр и темп сами по себе не определяют, насколько сильно песня отвлечет от управления машиной: важен эмоциональный отклик.

«Это могут быть любимые композиции — романтические, мелодичные или, наоборот, темповые. Все это так или иначе отвлекает внимание», — сказал он.

Рудченко сравнил подпевание знакомой песне с погружением в «определенный транс», когда человек увлекается связанными с ней воспоминаниями. При этом он считает, что агрессивные ритмы могут подталкивать к рискованным маневрам.

Составить универсальный список наиболее отвлекающих композиций, по мнению критика, невозможно: одна и та же песня вызывает у разных людей неодинаковую реакцию.