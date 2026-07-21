В Никарагуа больше не будут проводить выборы главы государства — в том числе ближайшие, запланированные на 2027 год. Об этом 80-летний президент страны Даниэль Ортега заявил в речи, посвященной 47-й годовщине Сандинистской революции 1979 года, передает FOX News.

Ортега находится у власти с 2007 года, причем уже во второй раз, поскольку ранее правил страной в 1980-х годах. В своей речи он объяснил отмену выборов защитой от допуска оппозиции к власти.

«Выборов здесь больше не будет, чтобы они не пытались захватить правительство и власть», — заявил политик.

Он заверил, что дни, когда поддерживаемые американцами и сомосистами партии смогут претендовать на управление Никарагуа, прошли навсегда. Ортега также сообщил, что намерен работать с контролируемым им парламентом над принятием новых законов, которые «воздвигнут стену» против оппозиции.

«Мы будем работать с Национальной ассамблеей над законами, потому что нам нужны законы, которые построят стену, барьер против заговорщиков и предателей», — сказал он.

В 2025 году в Никарагуа начали действовать конституционные реформы, которые увеличили президентский срок с пяти до шести лет и наделили первую леди Росарио Мурильо титулом «сопрезидента», а также перевели законодательные, судебные и избирательные органы под контроль главы государства.

США называют режим Ортеги и Мурильо диктатурой: они ввели санкции и визовые ограничения против более 2350 никарагуанских чиновников, включая министров, и членов их семей. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон поддерживает никарагуанский народ, который стремится увидеть свою страну свободной.

Кто такой Даниэль Ортега и как он пришел к власти

Хосе Даниэль Ортега Сааведра родился 11 ноября 1945 года в никарагуанском городе Ла-Либертад в семье рабочего-типографа и портнихи, которые участвовали в антиправительственных выступлениях против диктаторского режима Анастасио Сомосы. Его старший брат погиб в вооруженном столкновении с Национальной гвардией в 1960 году.

В 1961 году Ортега вступил в ряды Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО) и уже в 1963 году стал одним из лидеров городского подполья. За свою активную деятельность он неоднократно попадал в тюрьму, где подвергался пыткам, и провел в заключении в общей сложности около семи лет.

После освобождения в 1974 году Ортега уехал на Кубу, где получил военную подготовку. При поддержке Фиделя Кастро, который называл его «своим учеником», он вернулся в Никарагуа, чтобы продолжить борьбу за власть.

В 1979 году Сандинистская революция свергла режим Сомосы, и Ортега вошел в состав правительственной хунты, а с 1985 года стал президентом страны. Он перенес на никарагуанскую почву многие элементы кубинской модели — например, создал систему «комитетов сандинистской обороны», фактически выполняющих функции народного контроля.

Его первый президентский срок пришелся на годы гражданской войны с контрас, которых поддерживали США. Сам Ортега получал поддержку от СССР и Кубы, но после распада Советского Союза экономика страны рухнула, что привело к гиперинфляции и тяжелому экономическому кризису.

На выборах 1990 года Ортега потерпел поражение от Виолеты Чаморро, но не ушел из политики, а через свои профсоюзные и молодежные движения он саботировал реформы либеральных правительств. Позже он заключил тактический союз с бывшими противниками (так называемый «пакт Боланьоса—Ортеги»), который позволил ему вернуться к власти в 2006 году.

С тех пор он бессменно возглавляет Никарагуа, регулярно переизбираясь. За годы его правления страна разделилась на два лагеря: одни видят в нем наследника сандинистских идеалов и борца с бедностью, другие — авторитарного лидера, узурпировавшего власть, подавляющего свободу слова и преследующего оппозицию.

За время своего непрерывного правления Ортега изменил конституцию, отменил ограничения на число президентских сроков, назначил на ключевые посты членов своей семьи и создал систему лояльных судов.

После выборов 2018 года Никарагуа сотрясли массовые антиправительственные протесты, в ходе которых более 300 человек погибли и тысячи были арестованы по обвинению в «заговоре против государства». Ортега заявил, что протестующие при поддержке США пытались устроить государственный переворот.

Отвечая на критику из-за подавления протестов, президент Никарагуа говорил:

«Мы не позволяем нашим улицам превращаться в площадки для цветных революций. Чистота и порядок — это не тирания, а залог выживания нашей Родины».

С тех пор власти лишили гражданства 546 человек, закрыли более 5,6 тыс. неправительственных организаций, 29 университетов и 58 СМИ.

Несмотря на экономическую стагнацию, высокий уровень бедности и эмиграцию граждан, он сохраняет поддержку части населения за счет социальных программ (строительство больниц, школ, дорог) и патриотической риторики.

В публичных выступлениях Ортега часто апеллирует к антиимпериализму и исторической памяти. В одном из интервью 2022 года он заявил:

«Запад никогда не простит нам того, что мы отказались быть колонией и выбрали собственный путь развития. Нас пытаются наказать за то, что мы не боимся говорить правду о лицемерии Европы и США».

В интервью латиноамериканским СМИ он неоднократно подчеркивал, что его правительство работает рамках «народного права», а не по рецептам из-за рубежа:

«Мы знаем, что значит быть осажденной крепостью, и мы не намерены сдаваться ни под каким давлением».

Не имея высшего образования, Ортега написал несколько сборников стихов — большинство во время пребывания в тюрьме. Он также стал автором политических эссе, некоторые из них в советское время были переведены на русский язык.

Ортега был дважды женат — сначала на партизанке-сандинистке Ирме Баррето, а потом на своей нынешней супруге Росарио Мурильо, которая стала его главной соратницей и вице-президентом страны. В Никарагуа их тандем называют «семейной диктатурой», поскольку многие родственники правящей пары заняли министерские посты.

У Ортеги есть несколько международных наград, включая орден Октябрьской Революции (СССР, 1988) и премию мира имени М. Горбачева (2021). Присуждение последней вызвало протесты правозащитных организаций.