10 июля Европейский парламент выразил доверие Урсуле фон дер Ляйен. Это означает, что она останется у руля Европейской комиссии, как ожидается, до 2029 года. Однако сам факт того, что вопрос о вотуме недоверия вынесли на голосование, позволил евродепутатам покритиковать главу Еврокомиссии лицом к лицу. Как прошло голосование и к каким последствиям для фон дер Ляйен оно проведет — в материале RTVI.

Голосование провалилось

10 июля евродепутаты отклонили вотум недоверия председателю Еврокомиссии. Из 553 парламентариев, которые присутствовали на заседании в Страсбурге, лишь 175 поддержали инициативу. 360 человек высказались против, а еще 18 депутатов ЕП решили воздержаться.

Голосование о вынесении вотума состоялось впервые за 11 лет. В последний раз оно проходило в Европарламенте в 2014 году.

Чтобы отправить Еврокомиссию в отставку вместе с ее председателем, необходимо собрать более 2/3 голосов европарламентариев. В нынешнем созыве Европарламента работают 720 депутата.

Вотум недоверия выносится всей Еврокомиссии, а не только председателю. Чтобы запустить процесс голосования, нужно всего 1/10 подписей депутатов Европарламента. Однако если за два предыдущих месяца такая инициатива уже была, то тогда для повторного поднятия вопроса требуется поддержка со стороны 1/5 евродепутатов.

Голосования по вопросу доверия Еврокомиссии ни разу не приводили напрямую к ее отставке, так как большинство всегда голосовало против. Однако в 1999 году провалившийся вотум недоверия все же привел к самостоятельному сложению полномочий комиссии Жака Сантера.

Урсула фон дер Ляйен — первая женщина на посту председателя Европейской комиссии, которую она возглавляет с 2019 года. Ее переизбрали на второй срок в 2024 году, тогда ее поддержал 401 евродепутат. Полномочия фон дер Ляйен завершатся в 2029 году, когда пройдут выборы в новый созыв Европейского парламента.

Защита от нападок

7 июля в Европарламенте состоялись дебаты фон дер Ляйен с евродепутатами по вопросу ее возможной отставки. Тогда фон дер Ляйен выступила с «нехарактерно воинственной речью», отмечает FT.

И фон дер Ляйен, и глава Европейской народной партии, к которой она принадлежит, Манфред Вебер утверждали, что крайне правые силы пытались дестабилизировать Евросоюз вотумом. По словам Вебера, это играет на руку России. Более того, проевропейский политик назвал партии «Альянс за объединение румын» и «Альтернатива для Германии», выступившие за голосование о том, стоит ли доверять фон дер Ляйен, «марионетками Путина».

Кроме того, фон дер Ляйен обвинила своих политических противников в распространении теорий заговора относительно нее и пандемии COVID-19.

Фон дер Ляйен атаковала и евродепутата от «Альянса за объединение румын» Георге Пипере, назвав его речь «взятой из старейшего сборника стратегий экстремистов». Именно Пипера был инициатором вотума главе Еврокомиссии.

Предложение Пиперы проголосовать по вопросу доверия фон дер Ляйен поддержали 74 евродепутата, по большей части евроскептики и крайне правые.

Инициативе Пиперы предшествовало решение Европейского суда — он постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, отказав в доступе к личной переписке фон дер Ляйен с гендиректором Pfizer Альбертом Бурла. Они вели ее незадолго до заключения сделки на поставку в страны Евросоюза вакцин против COVID-19. Фон дер Ляйен подозревают в возможных нарушениях при оформлении этого соглашения, а сам скандал получил название Pfizergate.

Кроме того, главу Еврокомиссии не раз упрекали в том, что она продвигает союзников, оттесняет тех, кто критикует ее действия, и прибегает к стратегии «разделяй и властвуй». Урсула фон дер Ляйен еще во время своего первого срока приобрела репутацию человека, который принимает односторонние решения и исключает другие лидеров Евросоюза из этого процесса. Как итог, в Брюсселе ее уже успели прозвать «Королевой Урсулой».

В истории было девять попыток отправить ЕК в отставку, последняя была предпринята в 2014 году, тогда Еврокомиссию возглавлял бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Лишь однажды вотум недоверия привел к отставке комиссии. В 1999-м разгорелся скандал, связанный с мошенничеством в ЕК. Председатель Еврокомиссии Жак Сантер объявил об уходе, не дожидаясь одобрения вотума в Европарламенте.

Победа с последствиями

Еще до того, как состоялось голосование, в Европе были уверены, что оно не приведет к отстранению фон дер Ляйен.

«Хотя ее «выживание» было гарантированным, дебаты выплеснули наружу тлеющее недовольство среди центристов, левоцентристов и зеленых депутатов Европарламента», — говорится в статье The Guardian, опубликованной меньше чем за сутки до голосования.

Издание Politico отметило, что вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен стал проявлением растущей политической оппозиции главе ЕК. Сам факт того, что ей пришлось столкнуться с такой ситуацией и «защищаться», знаменует «мрачную веху для 66-летнего лидера, которой до сих пор удавалось оставаться в стороне и избегать острых политических моментов».

Тем не менее, решение вынести вопрос о доверии Еврокомиссии на голосование — серьезное предупреждение для фон дер Ляйен, считают в издании. Как минимум, европарламентарии поняли, что запустить процесс по вотуму не так сложно — требуется всего 72 голоса в Европарламенте.

«Получить две трети голосов все равно сложно, но такие резолюции не обязательно должны быть приняты, чтобы нанести политический ущерб», — подчеркнули в Politico.

Вторая серьезная угроза для главы Еврокомиссии, по мнению журналистов издания, — частичная или даже полная потеря поддержки либералов и социал-демократов. Хотя это и не приведет к отставке председателя ЕК, такой поворот в будущем может серьезно затруднить реализацию законодательной программы Урсулы фон дер Ляйен.