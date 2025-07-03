Европейский парламент проголосует по вопросу доверия Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен в четверг, 10 июля, пишет Politico со ссылкой на шестерых чиновников. Это произойдет впервые с 2014 года.

Как сообщает издание, фон дер Ляйен примет участие в дебатах с евродепутатами в понедельник, 7 июля, а три дня спустя те вынесут свое решение по вопросу отставки Еврокомиссии. Для этого необходимо собрать более 2/3 голосов европарламентариев. В нынешнем созыве Европарламента работают 720 депутата.

Вотум недоверия выносится всей Еврокомиссии, а не только ее председателю. Чтобы запустить процесс голосования, требуется всего 1/10 подписей депутатов Европарламента. Нынешнюю инициативу в адрес фон дер Ляйен выдвинул крайне правый евродепутат из Румынии Георге Пипера, его предложение поддержали 74 коллеги.

Таким образом Пипера отреагировал на новый виток связанного с фон дер Ляйен скандала, известного под названием Pfizergate. В мае Европейский суд постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, когда отказала журналистам в доступе к личной переписке главы ЕК с гендиректором Pfizer Альбертом Бурла, которую те вели незадолго до заключения соглашения на поставку в европейские страны вакцин против COVID-19. Фон дер Ляйен подозревают в возможных нарушениях при оформлении этой сделки.

Однако, как сам Пипера признал в беседе с Financial Times, шансы отправить фон дер Ляйен в отставку сейчас незначительны. Председатель Еврокомиссии была переизбрана на второй срок в 2024 году, тогда ее поддержал 401 евродепутат.

«На данном этапе голосование носит в основном символический характер: большинство политических групп уже дали понять, что будут голосовать против вотума недоверия. Однако оно подчеркивает растущее недовольство фон дер Ляйен в Брюсселе после череды противоречивых шагов и скандалов», — резюмирует Politico.

По данным Европарламента, евродепутаты с 1972 года проводили 13 голосований по вопросу доверия Еврокомиссии. При этом большинство всегда голосовало против отставки высшего органа исполнительной власти Евросоюза.