Глава армянского МИДа Арарат Мирзоян сообщил 30 июня, что Армения и Евросоюз начали обсуждение сотрудничества в оборонной сфере. Комментируя это заявление, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, предположил в разговоре с «Лентой.ру», что Еревану может быть сложно совмещать сотрудничество с разными альянсами одновременно.

«Очень сложно совместить стремление одновременное в несколько разных организаций, но поскольку мы ведем речь о суверенном государстве, уважаем суверенитет и независимость Армении, то выбор за их гражданами, прежде всего за их властями, которые были там законно избраны», — сказал сенатор.

Последствия, по словам Климова, будут зависеть от конкретных решений армянских властей и реакции граждан страны.

30 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва исходит из того, что Армения не выходила из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и остается ее участником. Он подчеркнул, что решение страны о членстве в ОДКБ — «абсолютно суверенное».

«Членство в ОДКБ несет определенные выгоды Армении, несет определенную пользу, однозначную пользу. ОДКБ — организация, которая неоднократно показывала за последнее время свою эффективность, свою действенность. И, наверное, вот эти случаи, когда ОДКБ продемонстрировала свою эффективность, говорят о том, что это в интересах стран продолжать такой вид взаимодействия и сотрудничества. <…> А что касается приостановления или возобновления участия, опять же, будем смотреть на то, как принимаются решения в Ереване», — сказал представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал слова замминистра иностранных дел Армении Ваана Костаняна, который ранее заявил, что Ереван примет «окончательное решение» о членстве в ОДКБ, если партнеры по организации не выступят с политическими заявлениями по поводу действий Азербайджана в 2023 году.

О заморозке членства Армении в ОДКБ премьер-министр страны Никол Пашинян объявил в феврале 2024 года. 30 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны — члены организации не перестали считать Ереван полноправным участником объединения, несмотря на то отказ его армянского коллеги Арарата Мирзояна от участия в заседании Совета глав МИД ОДКБ.

Политолог Юрий Светов в разговоре с NEWS.ru назвал Мирзояна «одним из главных идеологов того, что Армении надо заканчивать отношения с Россией». Собеседник издания допустил, что Ереван может в будущем стать членом Североатлантического альянса.