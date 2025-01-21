С начала 2025 года Ереван успел сделать два шага, которые в Москве явно восприняли как вызов. Это одобрение правительством законопроекта о начале вступления Армении в Евросоюз и подписание Хартии о стратегическом партнерстве с США. Но, как отмечает в своей колонке для RTVI специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев, оба эти события многие трактуют неверно. Да — это еще один шаг в сторону от России, но далеко не такой драматичный, как полагают многие. Именно поэтому в Кремле толком не знают, как на это реагировать.

Изменилось все и ничего

Тема дрейфа Армении от России находится в публичном пространстве так долго, что новости по ней уже воспринимаются без прежней остроты. И не только из-за способности человека привыкать ко всему. Просто за драматичными заголовками и гневом всевозможных экспертов скрывается реальность, которая меняется куда менее динамично.

Армения уже успела ратифицировать Римский статут, заявить о заморозке участия в ОДКБ, раскритиковать Россию как союзника, начать активно закупать оружие у Франции и Индии и разместить на границе с Азербайджаном наблюдателей от Евросоюза (их мандат, скорее всего, будет продлен на два года). Она вежливо попросила уйти российских пограничников — летом из ереванского аэропорта, а теперь и с КПП «Агарак» на границе с Ираном. Грубых заявлений, подколов и встреч, которые укладываются в эту повестку, просто не счесть. Взять хотя бы визит секретаря Совбеза Армена Григоряна на «Саммит мира» в швейцарском Бюргенштоке или рукопожатие супруги Никола Пашиняна с Владимиром Зеленским.

Но с другой стороны — так ли сильно за это время изменилось то, что имеет реальное, а не символическое значение для отношений Москвы и Еревана? В Армению по-прежнему можно прилететь по внутреннему паспорту и снять деньги с карты «Мир» — да, только в местной дочке банка ВТБ, но это не решение Еревана, а следствие американских санкций. Владимир Путин и Никол Пашинян регулярно созваниваются и нередко видятся. Только за последние полгода армянский премьер бывал в России дважды: на саммите СНГ и Евразийском межправсовете.

Товарооборот России и Армении пробивает невиданные ранее высоты. Сколько именно он составил за 2024 год, пока точно не подсчитали (возможно, $12-14 млрд), но лишь за первое полугодие он оказался больше, чем за весь 2023 год: $8,3 млрд против $7,4 млрд. Вспоминать, что в спокойном 2019 году этот показатель достигал лишь $2,5 млрд даже как-то неловко.

«Вопрос вывода российской военной базы из Армении на данный момент не стоит на повестке дня», — регулярно успокаивают российских партнеров армянские чиновники.

Последний раз они делали это 8 января. И уж тем более Армения не планирует покидать такую удобную и выгодную для них структуру как Евразийский экономический союз. Все это несмотря на заявление вице-премьера России Алексея Оверчука — он сказал, что так как «ЕАЭС и ЕС несовместимы», то и решение Еревана о начале процесса сближения с ЕС рассматривается российским руководством «как начало выхода Армении из ЕАЭС».

Вершки и корешки

Все это — не просто инерция. Армения очень четко и осознанно разделила все, что дает ей Россия, на хорошее и плохое и решила пользоваться только плюсами. Иметь столь взаимовыгодные отношения с Москвой и при этом столь динамично развивать отношения с Западом — мечта армянских чиновников, которая ранее считалась недостижимой.

«Если бы мы только знали тогда, что так вообще можно», — цитирует «одного из бывших армянских лидеров» исследователь региона Олеся Варданян, долгое время работавшая с International Crisis Group. Учитывая, что лидеров было всего четыре, не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы предположить — это, с большой вероятностью, Серж Саргсян.

Он в 2013 году собирался подписать соглашение об ассоциации с ЕС, аналогичное тому, что обсуждалось в Киеве, но под давлением Москвы отказался от этой идеи. После этого, впрочем, армянские и европейские дипломаты нашли компромиссный формат и в 2017 году подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое не подразумевало зону свободной торговли, конкурирующую с ЕАЭС.

Что же изменилось в отношениях Армении и ЕС с тех пор? Если ставить вопрос о том, как сильно Ереван приблизился к вступлению в «европейскую семью», то ответ — никак. Несмотря на все заявления Пашиняна, так будоражащие российских чиновников, Армения все еще стоит не на первой, а на нулевой ступеньке этой длинной лестницы. Те же Грузия и Молдова и Украина добились хотя бы кандидатского статуса, в котором впрочем, можно находиться и 15 и даже 20 лет — посмотрите хотя бы на балканские страны. Армения же — всего лишь член «Восточного партнерства», что, по сути, ничего не значит.

Даже вполне прозападные армянские эксперты не скрывают: разговоры о ЕС — лишь попытка правительства показать народу хоть какой-то позитив накануне парламентских выборов 2026 года.

И тем не менее 2024 год показал — армянское руководство умеет «выбирать самое вкусное» и из отношений с Западом. Еще 5 апреля Пашинян проводил переговоры в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, уже бывшим госсекретарем Энтони Блинкеном и главой Европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В результате США выделили Еревану $65 млн, а ЕС — 270 млн евро — правда, растянутые на четыре года. Конкретно в 2025 году сумма будет очень небольшой — всего 13,8 млн евро, из которых 4,5 млн предусмотрены для оказания содействия судебным реформам, а 9,3 млн евро — на образование.

Особенно много шума (прежде всего в Азербайджане, но новость подхватили и российские телеграм-каналы) наделали пункты, посвященные сотрудничеству в военной сфере. Но хотя сам факт выделения Армении средств из Европейского фонда мира (European Peace Facility) — важная новость, объем этой помощи вряд ли может кого-то впечатлить — $10 млн.

Алармисты кричат, что Армению вот-вот вооружат то ли для новой войны с Азербайджаном, то ли для противостояния с Ираном. В то же время европейские и американские дипломаты озабочены куда более скучными, но важными вопросами — как сделать страну менее зависимой от России и постепенно расширять окно возможностей. И приходят к неутешительному для себя выводу: практически никак, пока не будет решен вопрос с энергетической зависимостью.

Построить стране новую АЭС силами американской компании Westinghouse или французской EDF (она же уже нацелилась проект в Казахстане) теоретически возможно. Но как быть с нефтью и газом? Увеличение поставок из соседнего Ирана (даже если решить все проблемы с логистикой) американцы вряд ли одобрят, а закупка азербайджанского (даже через Грузию) — пока что фантастика.

В том же духе по большей части выдержана и Хартия о стратегическом партнерстве с США, которую глава МИД Арарат Мирзоян подписал за считанные дни до инаугурации Дональда Трампа. Хотя все пытаются говорить о разделе «Оборона и безопасность», обсуждать там практически нечего. Американцы как бы говорят: Армения будет в безопасности тогда, когда станет экономически независима и разовьет стабильные демократические институты.

Кавказский скорпион

Немногие пункты, которые действительно связаны с армяно-азербайджанским противостоянием, лишь выражают поддержку позиции Еревана на политическом уровне. Например, так:

Соединенные Штаты поддерживают мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, в том числе процесс делимитации границ, основанный на Алма-Атинской декларации 1991 года.

Соединенные Штаты поддерживают разблокирование региональных транспортных коммуникаций на Южном Кавказе на основе суверенитета и юрисдикции стран.



Это должно отговорить Баку от реализации совсем радикальных сценариев, где при делимитации границы в расчет берутся не советские карты, а «реалии на земле», а Зангезурский коридор контролируется непосредственно азербайджанскими военными.

Все остальное — по сути, рутина, которая должна постепенно укреплять обороноспособность страны за счет институциональных изменений, подкрепленных западными грантами. Поэтому критики, которые бросились доказывать, что США не взяли на себя никаких обязательств по защите Армении от потенциальной угрозы, одновременно правы и неправы: да, не взяли, но это и не предполагалось.

Армянское руководство лишено иллюзий, что в случае большой войны ему кто-то серьезно поможет в военном плане.

Однако по его логике, можно повторить опыт сингапурского реформатора Ли Куан Ю с его стратегией «ядовитой креветки». Ее смысл — поднять цену войны для противника, чтобы в итоге заставить передумать в это ввязываться. Если переносить метафору с животным миром на южно-кавказские реалии, Армения могла бы быть скорпионом, которые там водятся.

Постепенно закупать оружие у Индии и Франции, связывать западных политиков обещаниями (которые, конечно, никогда не будут сдержаны в полной мере) и зарабатывать деньги на реэкспорте российских драгоценных камней и металлов (которые в итоге будут потрачены на закупку западного оружия) — не слишком надежный план. Но другого Пашиняну не оставляет история и география. И в конце концов, $10—20—50 млн, которые можно получить в виде грантовой помощи — уже кое-что для небольшой и бедной страны.

Цена сепарации

Якобы неотвратимое наказание Армении со стороны Кремля — еще одна тема, которая следует за Николом Пашиняном буквально по пятам. Об этом нам уже приходилось рассуждать более года назад и с тех пор, кажется, логика Москвы никак не изменилась: она огрызается, но не кусает.

Причины кроются и в особом положении Москвы, когда партнерами не разбрасываются, и в утрате главного рычага давления — Карабаха, и в особо изощренно-медленной «тактике салями». За примерно три года громогласного «отдаления» от России, Армения ушла от нее не дальше, чем некоторые страны Центральной Азии. Действительно, если посмотреть на историю постсоветского пространства, то российских пограничников в свое время попросил уйти Таджикистан, а соседний с ним Узбекистан дважды выходил из ОДКБ и размещал на своей территории американскую авиабазу. По совокупности заслуг это примерно то же самое, что сейчас делает Никол Пашинян.

Но разумеется, если чего-то не происходит сейчас — это еще не значит, что этого не произойдет в будущем. Как только у Москвы появится шанс, она, конечно, попытается отыграться, но не «исключением из ЕАЭС за плохое поведение», на которое намекают сейчас, а более тонко.

Наиболее вероятный момент приложения этой силы — парламентские выборы 2026 года, на которых Пашинян будет должен еще раз подтвердить свою власть.

Если уже известно, что правительство решило действовать по тактике Майи Санду — то есть стать в глазах людей главным локомотивом движения на Запад, то роль Москвы здесь очевидна — мобилизовать местных пророссийских традиционалистов и подогревать ресентимент из-за утраченного Карабаха.

Люди, готовые для работы в этом направлении есть — это АНО «Евразия», которая уже успела попасть под американские санкции за действия в Молдове, ее армянское лицо — блогер Мика Бадалян и сын второго президента Роберта Кочаряна — Левон.

Последний на Крещение порадовал подписчиков видео, где он проплывает подо льдом на озере Севан. Осознавая полную бесперспективность возвращения «старых элит», которых армяне сбросили вполне искренне, ставку можно делать лишь на кого-то свежего и молодого. Посмотрим, удастся ли это российской «мягкой силе».

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции