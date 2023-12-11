Армения после утраты Карабаха пытается найти новых партнеров в области безопасности и уже пытается наладить контакты с США и Великобританией по этому вопросу. В экспертной среде ломают голову — какое же наказание Москва придумает за этот демарш со стороны главного союзника в Закавказье. Специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев в своей колонке для RTVI объясняет, почему отсутствие ответа на этот вопрос очень показательно.

Замах на рубль, удар на копейку

Два месяца назад армяно-российские отношения застряли в промежуточной точке. Всем очевидно, что таких, как раньше союзнических отношений между Москвой и Ереваном больше не будет. С другой стороны, делать что-то, чтобы оформить этот разрыв, никто не хочет, и в первую очередь — Москва.

Автомобили с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха
Александр Патрин / ТАСС

Наиболее ярко этот парадокс проявился в начале октября, когда Армения, окончательно утратив контроль над Карабахом, все-таки ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Владимира Путина. Но если 28 сентября Песков называл это «чрезвычайно враждебным решением», то 3 октября, когда дело было сделано, — всего лишь «некорректным». Вместо грома и молний, которых ждали многие, Кремль решил выставить все как досадную ошибку партнеров, которая, конечно, вызывает вопросы к нынешнему правительству Армении, но ни в коем случае не сможет испортить вековую дружбу.

Теперь же одно из первых лиц страны, Армен Григорян, совершил почти что недельную поездку в Вашингтон, а на обратном пути залетел еще и в Лондон. Понятно, что для Москвы и то, и другое выглядит более чем вызывающе. В логике Кремля секретарь Совбеза Армении должен встречаться со своим визави Николаем Патрушевым и рассуждать об укреплении связей в рамках ОДКБ, а он тем временем беседует с помощником президента США Джейком Салливаном — и всем понятно о чем.

Стоит сказать, что Григорян всегда был токсичной фигурой для Москвы — даже больше, чем сам Пашинян. Бывший сотрудник ныне признанной нежелательной в России организации Transparency International и автор статей на такие темы как «демократизация» и «развитие гражданского общества», он изначально не имел шансов стать своим среди российских силовиков — ветеранов КГБ СССР. Смирившись с этим, он видимо, умышленно взял на себя роль «плохого парня» и не боялся испортить отношения с Москвой — портить было особенно и нечего.

Григорян еще в 2018 году защищал участие Армении в миротворческих программах НАТО, ездил выступать на западных площадках, включая (о ужас!) штаб-квартиру ЦРУ. В этом году его фамилия стала звучать еще громче. Например, в мае он дал весьма показательное интервью, в котором говорил о борьбе Армении за суверенитет, в первую очередь — от России. Например, Григорян явно считает неправильным, что российские пограничники, которые согласно договору от 1992 года должны охранять границу Армении с Турцией и Ираном, почему-то работают еще и в ереванском аэропорту «Звартноц», проверяя паспорта у пассажиров.

«Для пресечения любой разведывательной деятельности необходима полная реформа структур безопасности. Надо добиться того, чтобы наши институты служили только Армении, — сказал он. — Кстати, по поводу Звартноца. Все помнят, что еще недавно там сидели российские пограничники, a сейчас сидят и армянские тоже. Значит, всё-таки прогресс есть. Но суверенитет — это долгий путь. Ты не можешь в один прекрасный день проснуться и стать полностью независимым. Надо сделать сначала один шаг, потом другой, потом третий».

Возникает логичный вопрос — что же сделала Москва, когда курс Григоряна перестал уравновешиваться какими-то пророссийскими шагами и стал определяющим в политике Еревана? Ничего, кроме сотрясания воздуха. Еще с прошлого года любой комментарий российского МИДа об Армении строится на одной логической формуле: если бы она не доверяла Западу, а целиком положилась на Москву, все было бы намного лучше. Спорить с этим аргументом сложно из-за сослагательного наклонения и, видимо, поэтому он так нравится российским дипломатам.

На рубеже 2022-2023 годов Москва пыталась вызвать у Еревана чувство вины, говоря, что он предпочел пригласить на границу с Азербайджаном миссию из Евросоюза, а не ОДКБ. При этом четких доводов, чем же вторая была бы лучше первой, никто привести не потрудился. В сентябре, после того как Армения окончательно утратила Карабах, МИД РФ вновь поделился своим мнением в духе «сама виновата».

«Во многом в результате непоследовательной позиции армянского руководства, которое ритмичной работе вместе с Россией и Азербайджаном предпочло шарахания и бегание на Запад, застопорилась реализация комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов», — говорится в заявлении.

И даже во последнем брифинге Мария Захарова еще раз пристыдила Ереван за слишком тесные контакты с Западом, которые, конечно, до добра не доводят:

«Возможно, они считают, что их новые советчики из Вашингтона, Брюсселя, Парижа смогут предложить что-то поинтереснее, получше, поэффективнее. Думаю, всегда нужно смотреть на предыдущий опыт и на опыт соседей. К чему привели посиделки под эгидой ЕС, в том числе в Праге и Брюсселе, мы все видели. Возможно, армянский народ не совсем в курсе, потому что его не обо всем информируют».

Сопутствующий ущерб

Понятно, что когда Москва начинает апеллировать к братскому народу, страдающему от «временной администрации» (слова Сергея Лаврова), которая не учитывает его «долгосрочных интересов» (слова Марии Захаровой), а еще и ссылается на опыт соседей (может быть, Грузия? Или сразу Украина?), это звучит угрожающе. Но какие возможности есть у Москвы, чтобы реализовать эту угрозу?

В армянских СМИ любят рассуждать, что Армения полностью подконтрольна России, и при желании «старший брат» может сделать с «младшим» все, что угодно — хоть целиком отдать на съедение соседу. Но если посмотреть на все рычаги давления Москвы трезво, то может выясниться удивительная вещь — главным из них был Карабахский конфликт, а без него Кремлю особенно не за что ухватиться.

Сергей Савостьянов / ТАСС

Поднять цены на газ зимой или устроить торговую блокаду на Верхнем Ларсе (некоторые утверждают, что она существует уже сейчас) можно, но это ударит в первую очередь по населению, уничтожая остатки и без того тающего доверия «историческому союзнику».

Демонстративное сближение с Азербайджаном могло бы быть привлекательным вариантом, а если добавить в схему Иран и Турцию, то можно представить все как объединение поистине «суверенных партнеров» против «западных лицемеров».

Стечение обстоятельств выглядит как никогда удачным — Баку и сам ополчился на Брюссель с Вашингтоном, которые критикуют его за силовое разрешение карабахского конфликта, а вдобавок еще и финансируют оппозиционные СМИ — как это знакомо российским партнерам.

Правда, есть нюанс — обида Азербайджана на Запад не делает его позицию пророссийской — особенно по вопросу Украины. Поставки произведенных в Азербайджане снарядов Киеву — пока что гипотеза, а не доказанный факт, однако реакция на него показательна. И низы, и верхи азербайджанского общества были бы только рады, если бы сообщение оказалось правдой, так как сочувствуют Украине, хотя и осознают необходимость действовать осторожно.

Но даже если отбросить «украинский вопрос», то развивать отношения с Баку — значит лить воду на мельницу тех, кто утверждает, что Россия изначально была в сговоре Алиевым и Эрдоганом. А это одновременно политически целесообразно и неверно — Россия позволила Азербайджану занять Карабах не из коварства, а из слабости.

Что делать

Остаются варианты, о которых не принято говорить вслух, но которые все держат в голове — смена власти в Армении путем гражданского протеста или военного путча. Подобного сценария многие боялись (а некоторые желали) еще в начале 2021 года, сразу после поражения в 44-дневной войне. Как недавно рассказал депутат Константин Затулин, армянские оппозиционеры в тот период даже прямо просили поддержки Москвы, но получили отказ.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян
Пресс-служба президента России

Среди причин Затулин называет принцип российских дипломатов сотрудничать только с официальной властью, но дело, скорее всего, в другом. Во-первых, подпись Пашиняна стоит под трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года — а значит, всякий, кто мог прийти вместо него, мог дезавуировать решение предшественника и потребовать пересмотра документа. Во-вторых — в МИД РФ уже тогда понимали, что рейтинг Пашиняна может, и низкий, но у ветеранов армянской политики вроде Роберта Кочаряна и Вазгена Манукяна — еще ниже.

Попытка военного переворота тоже была, но завершилась ничем.

«Неужели ты не знаешь, с армией какой страны у армянских офицеров самые сильные связи? Неужели ты думаешь, что это сделано без их ведома?», — убеждал меня армянский коллега из пророссийского лагеря, который искренне верил, что из главы Генштаба Оника Гаспаряна может выйти лидер хунты, который скинет слабого Пашиняна и наведет порядок железной рукой.

Однако на деле это был самый мирный и скучный военный переворот в истории — участники опубликовали открытое письмо с требованием отставки правительства, а потом после недолгих уговоров ушли в отставку сами. А значит, мой собеседник не прав, и никакой «руки Москвы» за ними не было.

Решаться в 2023 году на то, что касалось слишком рискованным в 2021, будет для Москвы не просто опасным, а прямо-таки самоубийственным. Выступать против Пашиняна в нынешних условиях может лишь тот, кто покажет себя не менее прозападным, чем действующая власть, но при этом более компетентным.

Заметных кандидатов в настоящее время нет, и попытка убедить армян в том, что лучший вариант — это возвращение назад, может вызвать мощнейший отпор. Сетки пророссийских телеграм-каналов, ругающих Пашиняна, будет мало — понадобятся и «титушки», и уже настоящее задействование лояльных кадров в силовых структурах.

Исход же, вероятнее всего, будет таким же как 10 лет назад в Киеве — страну расковыряют как муравейник, а цель (удержание в своей орбите влияния) все равно останется не достигнутой. Вводные данные в современной Армении, кстати, даже хуже, чем в Украине образца 2013 года — страна уже успела хлебнуть горя и убеждена, что в этом виновата Россия.

Поверить, что Москва может спокойно смотреть, как ереванское чиновники обсуждают региональную безопасность с Брюсселем и Вашингтоном, непросто. Однако именно этот сценарий выглядит наиболее рациональным. Западные политики медлительны и не всегда решительны, а значит, совсем не исключено, что армянское общество еще успеет обжечься на слишком завышенных ожиданиях. Таким образом, путь к восстановлению отношений с Россией может лежать через позицию «пошли все к черту», а потом через остывание и возвращение к рациональности. «Пророссийский Майдан» или экономический удушение перечеркивает любые позитивные сценарии.

Я нечасто соглашаюсь с российской внешней политикой, но, судя по всему, сейчас в Москве понимают эти угрозы — и это хорошо для всех.

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