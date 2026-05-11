Двухуровневая система доступа к интернету в Иране, где привилегированное меньшинство пользуется программой «Интернет Про», вызывает гнев населения и обнажает трещины внутри режима. Об этом сообщает CNN.

Блэкаут в стране длится уже более двух месяцев, став самым продолжительным за всю историю. Для миллионов иранцев, зависимых от Сети в плане заработка, это отключение стало катастрофическим. При этом некоторые по-прежнему пользуются интернетом через так называемый «Интернет Про».

Программа, запущенная в начале этого года, позволила консерваторам и Корпусу стражей исламской революции (КСИР) взять под контроль информационное поле.

«Представьте себе безработицу и бешеную инфляцию, когда вы каким-то образом умудряетесь собрать 0,5 млн или 1 млн туманов (около $13), только чтобы потратить их на пару гигабайт VPN, чтобы зайти в X или на другие платформы, проверить новости и иметь возможность высказаться. И посреди всего этого стресса и разочарования, когда вы наконец заходите в X или Telegram, вы видите людей с неограниченным доступом, которые ведут себя так, будто все нормально. Честно говоря, это удар под дых», — цитирует CNN 38-летнего жителя Тегерана Фараза.

Средняя месячная зарплата в Иране составляет от 20 до 35 млн туманов ($240 до $420).

Юрист Мохаммад-Хамид Шахривар в интервью газете Shargh заявил, что «главная проблема больше не в самой фильтрации или отключениях, а в переопределении права на доступ в интернет».

Как работает «Интернет Про» и сколько он стоит

«Интернет Про» делает акцент на стабильности соединения и менее ограниченном доступе к международным сайтам. По сути, он обеспечивает избранному меньшинству тот же уровень доступа, который когда-то был у всех. Пользователи должны пройти процедуру верификации и иметь деловую, академическую или научную причину использования Сети.

«Интернет Про» работает через «внесение в белый список» на телекоммуникационном уровне — в привязке к так называемым «белым SIM-картам». Суть системы в том, что определенные SIM-карты, учетные записи или учреждения освобождаются от систем фильтрации. В отличие от VPN, который обходит ограничения путем шифрования интернет-трафика, «Интернет Про» направляет предварительно одобренных пользователей через менее ограниченные шлюзы.

Как пишет независимое издание Khabar Online, программа «разделила иранское общество на два класса — цифровую элиту, которая пользуется быстрыми и нефильтрованными каналами для бизнеса, образования и общения, и цифровых подданных, запертых в рамках жесткой фильтрации, ограниченных скоростей и высоких затрат на черный рынок VPN».

Заявленная стоимость «Интернет Про» включает:

годовой пакет на 50 Гб стоимостью около 2 млн туманов ($26),

абонентскую плату в размере 2,8 млн туманов ($36,4) в месяц,

около 40 тысяч туманов ($0,5) доплаты за каждый дополнительный гигабайт.

Общественное возмущение подогревается тем, что имеющие привилегированный доступ торгуют SIM-картами «Интернет Про» на черном рынке с большими наценками.

Глава судебной власти Ирана Голамхоссейн Мохсени Эджей заявил, что «неприемлемо, когда неквалифицированные лица или спекулянты используют эту платформу для финансовых злоупотреблений», и призвал прокуроров разобраться с «дискриминационным и коррупционным» доступом.

Какие альтернативы есть у простых иранцев

Практически полностью заблокированный обычный интернет, которым иранцы пользуются в сочетании с VPN-сервисами, стоит 8 тысяч туманов (около $0,1) за 1 Гб.

Цены на VPN-сервисы на черном рынке резко выросли. По данным Торговой палаты Ирана, потеря доступа в интернет обошлась иранцам примерно в $1,8 млрд за последние два месяца. Газета Ettela’at пожаловалась, что «отключение интернета, который само по себе был источником средств к существованию для очень большого числа виртуальных бизнесов, создало ужасную и сложную ситуацию».

Многие иранцы жалуются, что «Интернет Про» расширяет и без того огромный разрыв между богатыми и бедными.

Существует и другой способ доступа к интернету, но он сопряжен со значительными рисками. В Иран были нелегально ввезены приемники Starlink, которые подключаются напрямую к спутникам SpaceX. Но эти устройства вне закона, и их использование может повлечь серьезные последствия, включая арест и обвинения в создании угрозы нацбезопасности.

Как Иран перешел на «Интернет Про»

Иран неоднократно использовал отключения интернета в периоды беспорядков, когда доступ к глобальной сети серьезно ограничивается или полностью отключается, делая недоступными иностранные веб-сайты и приложения.

Нынешний блэкаут начался 8 января на фоне антиправительственных протестов. Ограничения были частично ослаблены в феврале, но затем ужесточены вновь после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли удар по Ирану.

План внедрения «Интернет Про» был одобрен Высшим советом национальной безопасности в феврале, но правительство президента Масуда Пезешкиана заявило, что выступает против уровневого доступа. Министр связи Саттар Хашеми говорил, что качественный доступ в интернет — право каждого иранца.

Его старший советник подчеркивал, что министерство не имеет никакого отношения к «Интернет Про», который был разработан для помощи бизнесу в поддержании стабильности услуг во время кризисов, но «теперь используется не по назначению».

Но более консервативные чиновники продавили свою линию. Среди них — внесенный в санкционные списки США и Великобритании Мохаммад Амин Агамири, который руководит органом по контролю над киберпространством.

Продажа «Интернет Про» началась в феврале через Компанию мобильной связи Ирана (MCI) после того, как предприниматели пожаловались на серьезные проблемы из-за жестких ограничений доступа во время общенациональных протестов в январе. MCI принадлежит консорциуму, тесно связанному с КСИР.

Неназванный чиновник в интервью агентству Fars заявил: «Причина временных ограничений — предотвратить повторение разрушительных кибератак на критическую инфраструктуру страны». По его словам, «Интернет Про» — это антикризисная мера для «предоставления услуг с минимальными сбоями для конкретных профессий, таких как профессора, врачи, журналисты и программисты».