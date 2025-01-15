В Южной Корее арестовали временно отстроенного, но действующего президента Юн Сок Еля, передает агентство Yonhap. Его подозревают в мятеже из-за военного положения, которое было введено 3 декабря. Это первый подобный арест в истории страны.

Еля уже пытались задержать, но безуспешно. На этот раз, по данным Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO), ордер на арест президента был выдан утром 15 января. После этого его задержали в резиденции и увезли на допрос.

Чтобы проникнуть на территорию резиденции Юна, следователям пришлось воспользоваться лестницами, поскольку у входа дежурили сотрудники службы безопасности президента — они соорудили баррикаду из автомобилей. Также проход заблокировали адвокаты Юна и группа законодателей от правящей партии «Сила народа».

При этом представители правоохранительных органов отметили, что в отличие от первой попытки задержания, в резеденции не было персонала или сотрудников службы безопасности президента, активно сопротивлявшихся его аресту.

«Сегодня практически не было физических столкновений», — добавил чиновник.

Как пишет Yonhap, после допроса арестованный президент будет находиться в Сеульском центре заключения. Следователи запросят ордер на его официальный арест в течение 48 часов.

Реакция Юн Сок Еля на арест

Юн Сок Ель назвал объявление военного положения «актом государственного управления», которое было необходимо для предупреждения главной оппозиционной демократической партии о том, что он счел «злоупотребление законодательной властью».

В видеообращении, опубликованном после задержания, Юн Сок Ель заявил, что решил явиться на допрос, чтобы предотвратить «кровопролитие» между правоохранительными органами и его службой безопасности, хотя он и считает это расследование «незаконным».

Президент также выразил сожаление по поводу «недействительных» процедур, связанных с выдачей ордеров на арест.

«Верховенство закона в этой стране полностью разрушено. Хотя я сталкиваюсь с этими недостатками, я искренне надеюсь, что ни одному гражданину никогда не придется сталкиваться с подобной несправедливостью при рассмотрении уголовных дел в будущем», — сказал Юн Сок Ель.

Вместе с тем Yonhap пишет, что президент отказывается давать показания на допросе.

Что известно о первой попытке задержания Юн Сок Еля — в материале RTVI

В конце декабря суд в Южной Корее впервые в истории выдал ордер на арест временно отстраненного, но формально действующего президента.

Юн Сок Ель обвиняется в мятеже и злоупотреблении властью из-за введения военного положения на несколько часов в Южной Корее 3 декабря, где к парламенту были направлены правительственные войска для срыва голосования за его отмену. В середине декабря депутаты объявили главе государства импичмент и приостановили его полномочия. Президент отверг все обвинения. Решение парламентарием должен будет утвердить Конституционный суд в течение полугода.