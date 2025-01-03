Южнокорейское агентство по борьбе с коррупцией приостановило попытки арестован президента Юн Сок Ёля после противостояния между следователями и сотрудниками службы безопасности президента, которое продлилось около часа. Об этом пишет Yonhap.

Представители агентства сообщили, что приостановили исполнение ордера на арест президента в 13:30, примерно через пять часов после того, как следователи прибыли в его резиденцию, чтобы произвести задержание.

“Мы решили, что невозможно исполнить ордер на арест из-за продолжающегося противостояния. Его исполнение приостановлено в связи с беспокойством за безопасность сотрудников», — говорится в сообщении.

Представители правоохранительных органов также выразили «серьезную озабоченность в связи с поведением подозреваемого, который отказался следовать предписанным законам процедурам». Агентство должно будет произвести задержание главы государства по обвинению в мятеже и злоупотреблении властью в ходе введения военного положения 3 декабря.

У резиденции президента 3 января собралось около тысячи его сторонников и 2,7 тысяч полицейских. После того, как следователи предъявили ордера на обыск и задержание, охрана резиденции главы государства отказали им во входе. По данным Yonhap, до этого сотрудники правительственного агентства также встретили сопротивление со стороны военных из части, дислоцированной неподалеку.

Ожидалось, что ордер на арест будет исполнен в пятницу, так как 4 и 5 января аналогичная попытка может привлечь к себе даже большее внимание сторонних наблюдателей. С этой целью 30 сотрудников агентства объединились с полицией (120 человек) и следователями министерства обороны.

Агентство по борьбе с коррупцией среди высокопоставленных чиновников запросило ордер на задержание президента после того, как он проигнорировал три повестки на допрос. Адвокаты главы государства назвали ордера “незаконными и недействительными” и потребовали запретить их исполнение.

В конце декабря суд в Южной Корее впервые в истории выдал ордер на арест временно отстраненного, но формально действующего президента.

Юн Сок Ёль обвиняется в мятеже и злоупотреблении властью из-за введения военного положения на несколько часов в Южной Корее 3 декабря, где к парламенту были направлены правительственные войска для срыва голосования за его отмену. В середине декабря депутаты объявили главе государства импичмент и приостановили его полномочия. Президент отверг все обвинения. Решение парламентарием должен будет утвердить Конституционный суд в течение полугода.