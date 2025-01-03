Южнокорейское агентство по борьбе с коррупцией приостановило попытки арестован президента Юн Сок Ёля после противостояния между следователями и сотрудниками службы безопасности президента, которое продлилось около часа. Об этом пишет Yonhap.

Представители агентства сообщили, что приостановили исполнение ордера на арест президента в 13:30, примерно через пять часов после того, как следователи прибыли в его резиденцию, чтобы произвести задержание.

“Мы решили, что невозможно исполнить ордер на арест из-за продолжающегося противостояния. Его исполнение приостановлено в связи с беспокойством за безопасность сотрудников», — говорится в сообщении.

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Представители правоохранительных органов также выразили «серьезную озабоченность в связи с поведением подозреваемого, который отказался следовать предписанным законам процедурам». Агентство должно будет произвести задержание главы государства по обвинению в мятеже и злоупотреблении властью в ходе введения военного положения 3 декабря.

У резиденции президента 3 января собралось около тысячи его сторонников и 2,7 тысяч полицейских. После того, как следователи предъявили ордера на обыск и задержание, охрана резиденции главы государства отказали им во входе. По данным Yonhap, до этого сотрудники правительственного агентства также встретили сопротивление со стороны военных из части, дислоцированной неподалеку.

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Ожидалось, что ордер на арест будет исполнен в пятницу, так как 4 и 5 января аналогичная попытка может привлечь к себе даже большее внимание сторонних наблюдателей. С этой целью 30 сотрудников агентства объединились с полицией (120 человек) и следователями министерства обороны.

Агентство по борьбе с коррупцией среди высокопоставленных чиновников запросило ордер на задержание президента после того, как он проигнорировал три повестки на допрос. Адвокаты главы государства назвали ордера “незаконными и недействительными” и потребовали запретить их исполнение.

В конце декабря суд в Южной Корее впервые в истории выдал ордер на арест временно отстраненного, но формально действующего президента.

Юн Сок Ёль обвиняется в мятеже и злоупотреблении властью из-за введения военного положения на несколько часов в Южной Корее 3 декабря, где к парламенту были направлены правительственные войска для срыва голосования за его отмену. В середине декабря депутаты объявили главе государства импичмент и приостановили его полномочия. Президент отверг все обвинения. Решение парламентарием должен будет утвердить Конституционный суд в течение полугода.

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