Суд в Южной Корее удовлетворил запрос следователей о выдаче ордера на арест и обыск президента страны Юн Сок Ёля, который подозревается в попытке мятежа из-за введения военного положения в начале декабря. Об этом сообщает «Рёнхап».

«Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест Юн Сок Ёля по обвинению в объявлении 3 декабря военного положения, попытки организации мятежа и злоупотреблении властью» — говорится в сообщении.

С запросом о выдаче ордера в суд обратилось управление антикоррупционных расследований, ведущее дело в отношении отстраненного в результате импичмента президента. Группа запросила ордер после того, как Юн Сок Ёль проигнорировал три повестки о явке на допрос по делу о попытке мятежа.

«Рёнхап» отмечает, что это первый случай в истории Южной Кореи, когда такой ордер выдан в отношении временно отстраненного, но формально действующего главы государства.

Ордер позволяет задержать Юн Сок Ёля на 48 часов для допроса. За это время управление должно решить, подавать ли заявление на дальнейшее задержание президента или освободить его. В управлении антикоррупционных преступлений сообщили, что еще не принимали решение о том, когда воспользоваться ордером — он действителен в течение недели, до 6 января.

Суд также санкционировал обыск, который правоохранители намерены провести в резиденции президента. Как пишет «Рёнхап», существует неясно, удастся ли исполнить этот ордер, поскольку служба безопасности главы государства ранее не позволила следователям войти как в здание президентского офиса, так и в официальную резиденцию Юн Сок Ёля для проведения одобренных судом обысков, сославшись на соображения военной безопасности.

Хотя отстраненный южнокорейский президент обладает президентским иммунитетом от уголовного преследования, он не распространяется на обвинения в мятеже или государственной измене, уточняет агентство.

Юристы Юн Сок Ёля заявили, что выданный ордер на арест «нарушает закон и не имеет силы». Там утверждают, что ордер выдали по запросу антикоррупционного управления, у которого нет реальной юрисдикции и полномочий расследовать дело о мятеже. Защита также считает, что в соответствии с прецедентами ордер должен был выдать другой суд. Юристы президента намерены подать в Конституционный суд ходатайство с просьбой выдать судебное предписание приостановить действие ордера.

Юн Сок Ёля обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью после того, как он 3 декабря на несколько часов ввел в Южной Корее военное положение, а к парламенту были отправлены войска для срыва голосования за его отмену. Депутаты быстро проголосовали за отмену военного положения, а в середине декабря объявили президенту импичмент, приостановив его полномочия. Это решение должен утвердить Конституционный суд в течение 180 дней. Юн Сок Ёль отверг все обвинения.

27 декабря парламент также проголосовал за импичмент исполняющему обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су. На этом посту его сменил первый заместитель премьера, министр экономики и финансов Чхве Сан Мо.

По делу о попытке мятежа в Южной Корее арестованы несколько высокопоставленных должностных лиц, в том числе бывший министр обороны Ким Ён Хен и экс-глава контрразведки Ён Ин Хён.