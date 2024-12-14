Парламент Южной Кореи одобрил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю за попытку ввести военное положение, пишет The Guardian. Теперь у Конституционного суда республики есть 180 дней, чтобы отстранить руководителя республики от власти или восстановить его полномочия.

Если суд поддержит решение парламента об импичменте, то политика отстранят от должности и в течение 60 дней проведут общенациональные выборы для избрания его преемника.

За импичмент Юн Сок Ёлю проголосовали 204 законодателя из 300, 85 парламентариев выступили против, трое воздержались, а восемь бюллетеней признали недействительными, передает агентство Yonhap.

Юн Сок Ёль стал третьим президентом Южной Кореи, которому объявили импичмент с момента основания республики в 1948 году. До этого отстранению по этой схеме подверглись Но Му Хён в 2004-м (позднее Конституционный суд восстановил его в должности) и Пак Кын Хе в 2016-м.

Как пишет Yonhap, 14 декабря арестован глава командования контрразведки Министерства обороны Южной Кореи генерал-лейтенант Ён Ин Хён — фигурант дела о мятеже. По версии следствия, он отправил военных к парламенту по приказу бывшего министра обороны Ким Ён Хёна после введения военного положения 3 декабря. Экс-глава Минобороны тоже находится под арестом.

3 декабря президент Южной Кореи ввел в стране военное положение, объяснив это необходимостью искоренить «просеверокорейские антигосударственные силы», из-за конфликта с оппозиционной Демократической партии, которой принадлежит большинство в парламенте.

Через два дня 5 декабря полиция начала расследование в отношении главы государства по делу о госизмене. 7 декабря парламент республики не смог объявить импичмент Юн Сок Ёлю, так как не смог собрать достаточное число голосов для проведения процедуры.