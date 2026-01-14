Требование смертной казни для экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля имеет символическое значение, рассказал RTVI профессор Университета Кукмин (Сеул) Андрей Ланьков. Даже если суд удовлетворит запрос прокуратуры и вынесет бывшему главе республики смертный приговор, на практике он не будет приведен в исполнение.

По словам эксперта, смертная казнь в Южной Корее существовала всегда, однако с декабря 1997 года в стране существует мораторий на ее применение. Это означает, что смертные приговоры выносятся, но в исполнение не приводятся, объяснил Андрей Ланьков.

Если бывшего президента Юн Сок Ёля действительно приговорят к смерти, то этот приговор будет носить исключительно символический характер, подчеркнул кореевед. По его мнению, «ни о какой реальной смертной казни не может идти и речи».

В истории Южной Кореи есть подобные прецеденты. Наиболее яркий из них — случай пятого президента республики Чон Ду Хвана (годы у власти: 1980-1988), приговоренного к смертной казни в 1996 году. В реальности он провел в заключении около года, после чего вышел на свободу.

«Более того, потребовалось еще много лет для того, чтобы изъять у Чон Ду Хвана активы, которые он накопил путем получения взяток в период своего правления», — добавил Андрей Ланьков.

Другой пример — смертный приговор лидеру южнокорейской оппозиции Ким Дэ Чжуну в 1980 году. Впрочем, он не только избежал высшей меры наказания, но и триумфально вернулся в политическую жизнь, победив на президентских выборах в 1997 году.

Между тем в истории страны был случай реальной казни крупного политика. В 1959 году по обвинению в шпионаже и симпатиях к коммунистам повесили экс-кандидата в президенты Чо Бон Ама. Спустя 52 года по просьбе его дочери мужчину посмертно реабилитировали.

«По большому счету в Южной Корее существует традиция, согласно которой провинившемуся бывшему президенту выносится несуразно суровый приговор, но в исполнение он не приводится. „Бедному“ политику приходится лишь провести в тюрьме сравнительно короткое время — обычно около года, но иногда даже и несколько лет», — рассказал RTVI Андрей Ланьков.

Что касается нынешней истории с Юн Сок Ёлем, то, по мнению эксперта, за неудачную попытку ввести военное положение экс-президенту Южной Кореи может грозить несколько лет в заключении. «Его выходка только по счастливой случайности не привела к серьезному кровопролитию», — добавил кореевед.

«Если же говорить о приговоре, то я бы поставил два к одному, что приговором будет не смертная казнь, а пожизненное тюремное заключение, — продолжает Андрей Ланьков. — Однако относиться всерьез к этого приговору не следует. Он будет носить абсолютно символический характер».

13 января южнокорейская прокуратура обратилась в суд с требованием вынести бывшему президенту страны Юн Сок Ёлю смертный приговор по делу о попытке ввести военное положение. Политику вменяется в вину организация мятежа с целью удержания власти путем установления контроля над судебной и законодательной ветвями власти.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль выступил с видеообращением к гражданам Южной Кореи, в котором объявил о введении чрезвычайного военного положения, сославшись на угрозу со стороны КНДР. Однако парламенту удалось экстренно проголосовать за отмену военного положения.

Позже Юн Сок Ёль был отстранен от должности в результате импичмента. Более того, он стал первым в истории Южной Кореи действующим президентом, заключенным под стражу. Ожидается, что суд огласит приговор политику в начале февраля этого года.