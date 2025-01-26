Прокуратура Южной Кореи официально предъявила обвинения в нескольких правонарушениях отстраненному от власти президенту Юн Сок Елю, передает агентство «Ренхап».

Ему предъявлено обвинение в сговоре с бывшим министром обороны Ким Ен Хеном и другими лицами с целью призыва к мятежу путем объявления «неконституционного и незаконного военного положения». Также утверждается, что южнокорейский глава ввел вооруженные силы в парламент, чтобы помешать законодателям проголосовать против объявления военного положения.

Кроме того, Юн Сок Еля обвиняют в том, что он планировал задержание и арест ключевых политических деятелей, включая спикера Национальной ассамблеи У Вон Сика, глав конкурирующих партий и должностных лиц наблюдательного органа по выборам.

Арест Юн Сок Еля

Юн Сок Еля обвинили в мятеже и злоупотреблении властью из-за введения в Южной Корее военного положения, которое действовало несколько часов 3 декабря. Для срыва голосования за его отмену к парламенту были направлены правительственные войска .

В середине декабря депутаты объявили Юн Сок Елю импичмент и приостановили его полномочия. Президент отверг эти обвинения, теперь решение должен в течение полугода утвердить Конституционный суд.

В конце декабря суд в Южной Корее впервые в истории выдал ордер на арест временно отстраненного, но формально действующего президента. 15 января Ель был арестован. Его пытались задержать дважды — первый раз оказался безуспешным из-за противодействия службы безопасности южнокорейского лидера. Во время второй попытки у резиденции Еля вновь дежурили его охранники и адвокаты, но следователям удалось арестовать президента.

«Ренхап» отмечает, что Ель пробудет в заключении еще два дня. За это время прокуроры должны доказать его вину в суде, не имя возможности допросить южнокорейского лидера напрямую.

«Отказ суда дважды продлить срок содержания под стражей трудно понять, поскольку это помешало проведению даже самых элементарных дополнительных расследований, таких как личный допрос обвиняемого», — заявило обвинение.

Во время слушаний по импичменту в Конституционном суде адвокаты Еля утверждали, что он никогда не собирался полностью вводить военное положение. По их версии, таким образом Ель хотел «предупредить» оппозиционную партию, которую он обвинил в том, что она парализует государственные дела.

Прокуроры убеждены, что предъявление обвинения подсудимому было целесообразным. При этом обвинения Еля в злоупотреблении властью были сняты, поскольку закон предоставляет действующему президенту иммунитет от преследований, не связанных с мятежом.

Согласно южнокорейскому законодательству, в случае доказанной вины в организации мятежа Юн Сок Ель может быть приговорен к смертной казни или пожизненному заключению. В стране уже несколько десятилетий не приводили в исполнение смертные приговоры, пишет «Ренхап».