Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выступил с обращением к нации, в котором отверг обвинения в мятеже и заявил, что будет «бороться до конца». Его речь траслировал телеканал YTN.

Глава государства отказался от добровольной отставки и объяснил, что ввел военное положение на прошлой неделе «для защиты нации и нормализации государственных дел».

«Для защиты страны и восстановления нормального функционирования государственной власти в условиях парализованного управления я использовал свои юридические полномочия для введения чрезвычайного положения», — заявил президент.

Он добавил, что это было «высшим политическим решением президента, контролируемым исключительно требованием парламента о его отмене».

Южнокорейский лидер утверждает, что он поручил военным добраться до парламента, чтобы поддерживать порядок, а не сорвать голосование об отмене военного положения. По его словам, приказа блокировать вход в национальное собрание не было.

Вместе с тем Юн выразил готовность пройти процедуру импичмента и участвовать в расследовании инцидента с введением военного положения.

3 декабря президент Южной Кореи ввел в стране военное положение, объяснив это необходимостью искоренить «просеверокорейские антигосударственные силы». Его обвинения были направлены против оппозиционной Демократической партии, которой принадлежит большинство в парламенте.

На территорию Национального собрания позже вошел военный спецназ и начал возводить там баррикады. Несмотря на это, в здание парламента смогли попасть 190 депутатов, они провели экстренное заседание и проголосовали за отмену военного положения. После этого военные покинули здание парламента.

Спустя шесть часов после того, как документ вступил в силу Юн Сок Ёль согласился снять военное положение. Он также обратился к Национальной ассамблее с просьбой «немедленно прекратить повторяющиеся процедуры импичмента, законодательную и бюджетную деятельность, которые парализуют функционирование страны».

5 декабря полиция начала расследование в отношении Ёля по делу о государственной измене в связи с объявлением военного положения.

9 декабря Yonhap писало, что президенту Южной Кореи собираются запретить выезд из страны на фоне расследования временного введения военного положения.

Оппозиция планирует вынести на голосование 14 декабря новое предложение об импичменте.