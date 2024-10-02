Блогеры и бывшие супруги Артем и Валерия (Лерчек) Чекалины, в отношении которых возбуждено новое уголовное дело о переводе валюты с использованием подложных документов, подозреваются в нелегальном переводе 250 млн рублей через банк в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

По его данным, в деле фигурируют ИП обоих экс-супругов. Mash называет ключевой фигурой в деле Артема Чекалина. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов через банк в Дубае, утверждает канал. Следствие будет ходатайствовать об аресте недвижимости блогера в Дубае, добавляет Mash.

По адресам Чекалиных прошли обыски. Артем находится на допросе в полиции, Валерия — дома, сообщил источник «Известий». По данным издания, следствие намерено просить суд о домашнем аресте бывшей четы. Обвинение блогерам не предъявлено, уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления, пишет телеграм-канал 112.

Адвокат Чекалиных Екатерина Гордон заявила РЕН ТВ, что Лерчек выплатила штрафы по прошлому уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Предварительных уведомлений в связи с новым делом блогер не получала, отметила Гордон.

Новое уголовное преследование Чекалиных адвокат назвала «охотой на ведьм».

«В некоторых случаях это уже похоже на сговор, когда с помощью давления и использования госорганов у блогеров пытаются отнять все до последней копейки, придумывая новые и новые кейсы», — сказала Гордон «Блокноту».

В марте 2023 года в отношении Чекалиных было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов и отмывании средств. По версии следствия, Лерчек оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год. При этом реальные доходы Чекалиной были больше. По данным СК, сумма неуплаченных блогером налогов превысила 300 млн рублей.

В конце 2023 года дело против Чекалиных закрыли. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что Чекалины полностью возместили налоговую недоимку, пени и штраф размере 504 млн рублей. Летом Чекалины официально развелись.