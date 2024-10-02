В отношении блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных возбуждено нового уголовное дело, связанное с переводом валюты с использованием подложных документов, сообщил РИА Новости источник.

«В отношении Чекалиных МВД возбудило уголовное дело по статье 193 пункт 1, по обоим адресам сейчас проводится обыск», — отметил собеседник агентства.

По его словам, речь идет об оплате марафонов блогера через Дубай.

Наказание по статье 193 пункт 1 предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового.

Следователи МВД не будут ходатайствовать об аресте блогера Лерчек по новому уголовному делу, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, и Артем поженились в 2012 году. Спустя четыре года у пары родились двое детей — Алиса и Богдан. В 2020 году супруги объявили о начале «Денежного марафона», участникам которого предлагалась помощь в организации собственного бизнеса. В марте 2023 года в отношении Чекалиной и ее мужа было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов более чем на 300 млн рублей.

В январе 2024 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что Чекалины в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 млн рублей. В начале марта уголовное дело было закрыто.

15 марта Лерчек сообщила, что подала на развод с мужем. В августа в программе «Респиратор Бабушкина» на RTVI блогер рассказала, как делила имущество при разводе с мужем, и призналась, что жалеет о том, что в свое время не заключила брачный договор.