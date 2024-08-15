Блогер и предпринимательница Валерия Чекалина (Лерчек) дала интервью программе «Респиратор Бабушкина» на RTVI. Она рассказала, как пережила обыски, чего больше всего боялась во время судебного процесса и что изменилось в ее жизни после уголовного дела.

В марте 2023 года против Валерии Чекалиной и ее мужа Артема возбудили два уголовных дела — об уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33 УК), а также об отмывании денег в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК). По версии следствия, с июля 2020-го по июль 2022 года Чекалина платила налоги как индивидуальный предприниматель по упрощенной системе, которая предусматривает, что доход не должен превышать 150 млн рублей в год. Блогер получала гораздо больший доход от фитнес-марафонов, однако не хотела переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ, утверждал Следственный комитет (СК). В итоге, по данным следователей, Чекалина сделала так, чтобы доходы поступали на расчетные счета, открытые на ИП ее мужа и родственников. Тем самым она «незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн руб.», подчеркивали в СК. К марту 2024 года оба уголовных дела были закрыты. В июне Чекалина сообщила, что заплатила свыше 800 млн руб. налогов.

Про обыски

Когда зашли в дом, у меня было сначала: «Ну это прикол, такого не может быть, это пранк, это точно пранк». Я все пыталась понять, кто же мне это сделал. Я думала: соседи, что ли, мои сделали мне такое? <…> Может быть, Артем как-то решил меня, что ли, удивить?

Мы же любим такое всё. Я же ему на день рождения делала группу захвата ОМОН якобы, когда вручала ему автомобиль. Его тогда «повязали», скажем так, и мы его в машину запихали, и вроде как «хи-хи, ха-ха». А вот в тот день [обысков] «хи-хи, ха-ха» не произошло…

Мы должны были улетать на съемки в Дубай на месяц, и я записываю сторис с вечера и говорю: «Ребятушки, мы пропадем на месяц, нас не будет». И тут, представляешь, не то что на месяц — на год мы пропали.

Когда все это случилось, люди думали: ну, это какой-то прогрев, наверное, очередной, у них супермасштабно проходит подготовка к интересу к шоу. Тут новости, «Первый канал»: «Блогер Валерия Чекалина обвиняется в неуплате налога по такой-то статье», через пару недель еще и отмывание… И все подписчики думали, что реально это, возможно, прогрев к чему-то, что это все вранье. Но на деле оказалось не так.

Дети на тот момент ничего не понимали. Даже когда к нам зашли люди, ОМОН с автоматами. Спасибо им, я уже не первый раз говорю в интервью: они не испугали детей, никто не стал заламываться к ним в комнаты, и все достаточно было мягко.

О том, как восприняла уголовное дело

Для меня это было абсолютным шоком. Такого развития событий я вообще не предполагала.

Мы знали, что ведется налоговая проверка, и мы знали о сумме штрафа, 311 млн руб. У нас были налоговые адвокаты, очень известная компания, которая как раз специализируется по этим вопросам. Они сказали: «Ребята, не переживайте, все под контролем. Сумму налога можно будет снизить, так как посчитали неверно». Вот так мне передалась эта информация.

О налоговых претензиях

Все глобальные вопросы, все, что касается бизнеса — мы всегда советовались с моим бывшим супругом. Но никогда точно я не погружалась так глубоко во что-то: я всегда в принципе занималась контентом. Я не хочу сказать: «Ой, я такая вообще хорошенькая, ничего не знала». Нет, это ни в коем случае не про это. Но достаточно внимательна к этому я не была, если сравнивать сегодняшний день и сегодняшнюю ситуацию, когда я знаю все точно: что у меня происходит в компании, какие счета выставляются, какие налоги платятся.

У меня же даже отдельная рубрика теперь в сторис есть — «Лерчек платит налоги». Я все свои платежки, которые отправляются, НДС, НДФЛ, страховые — всё в сторис выкладываю и говорю: вот оплатила столько, оплатила столько, оплатила столько… Мне кажется, уже можно сделать хайлайтс и пометить «налоги».

Меня никто не подставлял <…> Все налоги, которые насчитаны, все насчитаны абсолютно честно ФНС. У нас был разговор со многими блогерами в том числе, они спрашивали: «Что вам насчитали — это все правда?» И мы говорили: «Да, ребят, идите платите лучше добровольно, чем потом заплатить штраф».

О том, что стала «амбассадором ФНС»

В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Чекалина сообщила, что некая крупная компания предложила ей стать лицом бренда и продвигать уплату налогов. «Я сказала, что я и так делаю это бесплатно. Я — амбассадор ФНС и этим горжусь», — заявила Лерчек.

Я не говорила, что я «амбассадор ФНС». Журналисты — они очень хитрые ребята, они задают вопросы таким образом: «Валерия, что вы думаете, если бы вам предложили стать амбассадором ФНС? Вы бы согласились?» Я говорю: «Ну конечно, согласилась!» А кто не согласился бы?

О детях

Большой страх, который был у нас, — это [страх] расстаться с детьми, просто их взять и не увидеть в какой-то определенный момент. Я помню, как мы ездили в суд. У меня прямо такие флешбэки — я еду в суд, еду и молюсь каждый раз: «Пожалуйста, боженька, пожалуйста, сделай все возможное, помоги мне, чтобы я вернулась домой к детям! Пожалуйста!»

Когда с детьми утром прощаешься: «А вы куда поехали?» Мы такие: «Мы на работу поехали». И так обнимаешь, и вроде как не хочешь показать, что ты крепко обнимаешь. Ты обнимаешь ребенка, потом так быстро отпускаешь, чтобы он ничего не заподозрил.

Они вообще не поняли. Сейчас Алисе с Богданом восемь лет, они знают, что что-то было с налогами связано.

О страхе

Сидишь в суде — это так страшно! «Всё, все стали, суд идет!», Адвокат, одна сторона, другая: «Мы ходатайствуем об этом», «Прошу включить в материалы дела такие документы», «Вызываем свидетеля».

Адвокаты в основном говорят, но в какой-то момент тебе надо самой. «Валерия, скажите, пожалуйста, встаньте». Я просто такая смотрю на судью и понимаю, что от нее зависит буквально не вся жизнь, но как она пройдет дальше: пройдет ли она под домашним арестом, в СИЗО либо, дай бог, просто без интернета и без общения со свидетелями. И было страшно.

Ты, получается, сидишь в зале суда и сзади тебя стоит пристав. Когда решение объявляется, если оно не в твою сторону, сразу либо наручники на тебя надевают, либо тебя увозят. И каждый раз возле зала суда дежурила машина приставов, которая тебя бац! — и увозит. Это было страшно.

О разводе

Все мы видим, к чему все привело, скажем так: мы развелись. Но я не могу сказать, что мы развелись из-за этого. Наверное, эта ситуация просто добавила и все ускорила. Я так считаю.

Мы начали больше выяснять отношения, разумеется, и каждый из нас по-разному проживал стресс, который хочешь-не хочешь был.

Я до последнего пыталась [говорить]: «Да все нормально». Мир будет разваливаться, а я буду: «Все нормально, все супер, ребята, не паникуем, все отлично». Я такой человек. Артем проживал по-своему. Мы, наверное, не сошлись и пошли двумя разными дорожками.

Чекалина подала на развод в марте 2024 года. В конце мая она сообщила, что они с мужем «подписали брачный договор и поделили все имущество». Артем Чекалин заявил, что развод связан с уголовным делом. Цена всей этой эпопеи — моя с Лерой любовь», — отметил он. В середине августа Валерия объявила, что развод состоялся.

О том, как ее изменило уголовное дело

Ценности очень сильно поменялись. Меньше фокус на материальное, больше время на семью, на друзей, на общение. Раньше мне действительно хотелось: «Ой, круто было бы личный самолет». Да на фига это мне нужно?

Нет такой гонки, которая была раньше, потому что в этой гонке я вообще забыла про себя, про то что, как и любой девочке, мне хочется быть просто счастливой. А я была такой денежной машиной, которая с утра до вечера только и делала, что работала и думала: так, как бы еще больше заработать, как бы достигнуть эту цель, эту цель, эту цель. И на себя я, в общем, забила, мне кажется, в какой-то определенный момент.

О реакции подписчиков

В марте 2023 года суд назначил Чекалиным меру пресечения в виде запрета определенных действий, который включает запрет пользоваться интернетом и телефоном. В декабря запрет на пользование сетью был снят.

Я боялась, что я никому больше не буду нужна, что меня все забудут.

День суда, у меня отнимают интернет, я прихожу домой. И я помню, в какой момент, в каком месте я стою и как я плачу. Рядом со мной Артем стоит, помощница моя стоит, потом пришли к нам, по-моему, соседи. Люди стоят, и я стою рыдаю: «Я больше никому не буду нужна, меня все забудут!» Я реально прямо такими крокодильими слезами плачу.

Для меня это реально было такое горе, как будто я что-то теряю, свою самую дорогущую прелесть. Потому что я действительно очень люблю вести блог, я это обожаю. И даже если мне скажут: «Лер, ты вообще там больше ни копейки не заработаешь, будешь ли ты вести?» Я скажу: «Конечно, господи! Конечно, я буду вести!»

Спустя девять месяцев, год мы возвращаемся. Я публикую первый рилс и думаю: «Ну все, страничка за этот период вообще умерла». Тут начинаются репосты, такое большое количество репостов, лайков…

Люди восприняли с такой большой любовью! Я серьезно не ожидала.

О реакции в блогерской среде

Те люди, которых мы всегда считали друзьями, они все и остались с нами. Но были пара неприятных ситуаций.

Одни люди, например, как ходят слухи, если видели наши машины рядом с заведением каким-то, разворачивались и уезжали, потому что не дай бог им что-то прилетит.

А я говорю: ребята, это передается не воздушно-капельным путем — это передается тем, что вы просто точно так же «дробились». И просто должны тоже оплатить эти налоги.

О своем нынешнем уровне жизни

Наверное, я сама поняла, что действительно нужно быть поскромнее. У самой, наверное, ценности поменялись. Да и, честно скажу, денег столько нет. Не буду скрывать. Много плачу налогов <…> По-прежнему у меня дети ходят в одну из лучших школ, Павловскую гимназию. У нас хорошие продукты, свежие, с рынка. Если нужна какая-то одежда, она покупается. Дети занимаются дополнительно спортом. Мама ходит на тренировки, на массажи, я себе беру уроки вокала.

Уровень жизни в принципе не упал. Но количество имущества, которое было, оно снизилось, и, соответственно, денежные средства на счетах.

О блокировке Instagram*

После того, как Instagram* объявили экстремистской организацией и есть только одна возможность его использовать — с помощью VPN-сервисов — соответственно, людей стало меньше, охваты стали меньше, заработок стал меньше.

И сейчас такая тенденция происходит, что курсы у блогеров тоже меньше покупают, потому что меньше доверия в связи с ситуацией вокруг Аяза (блогер Аяз Шабудтинов, против которого возбудили восемь уголовных дел. — прим. RTVI), вокруг других блогеров.

<…> Большое количество людей сейчас привыкают к VPN, реально они такие: «Ну ладно, все-таки установлю». И меньше стали вроде как их блокировать. И даже кто сейчас еще думает, «начинать мне блог в инстаграм, не начинать», — нужно начинать. Нужно начинать везде.

Какие тенденции я вижу относительно всех наших соцсетей? Если дальше инфлюенсеров из «инстаграма»* начнут перетягивать в наши «рутьюбы», «Яппи», «ВКонтакте», то эта тема может стрельнуть, но для этого нужно как-то сильно привлечь этих блогеров.

Как это сделать? Нужно, чтобы они начали там зарабатывать деньги. Пока я не вижу лично для себя возможности, чтобы заработать, например, [во] «ВКонтакте», именно продавая там рекламу .

О деле Блиновской

Блогер и основательница проекта «Марафон желаний» Елена Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов, легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, и неправомерном обороте средств платежей. По данным следствия, обвиняемая при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов в размере 906 млн руб. Она была задержана в апреле 2023 года и с января 2024-го находится в СИЗО.

Конечно, мне жалко [Блиновскую]. Я просто ставлю себя на ее место <…> Для меня самый большой страх — оказаться без детей. Она сейчас без детей, тем более у нее маленькая доченька. Это ужасно, я считаю.

Конечно, я верю только в положительное — что получится у них погасить этот долг и Лену освободят.

Я проходила марафон желаний, мне понравилось. Я не буду сидеть и врать, говорить «все это фигня, не работает» <…> Понятно, что марафон вот так вот тебе желание не исполнит, когда ты запустишь шарик в небо. Он тебя начинает заставлять о чем-то задумываться, о том, чего вы хотите <…> Я знаю большое количество людей, которые обожают продукты, которые делала Лена.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена