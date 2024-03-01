Следствие прекратило уголовное преследование блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема Чекалина. Об этом сама блогер написала в своем телеграм-канале.

«Спустя 359 дней все завершилось! 1 марта 2024 года оба уголовных дела прекращены… Умен не тот, кто не совершает ошибок, а тот кто совершает, признает, встает и продолжает свой путь!!» — следует из сообщения блогера.

Как уточнил в разговоре с Business FM адвокат Чекалиной, партнер адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков, 1 марта прекращено уголовное дело Чекалиных по второму эпизоду, касающееся легализации денежных средств. По словам Третьякова, решение о закрытии дела вынесено «в связи с отсутствием в действиях» фигурантов «состава преступления».

Со счетов и имущества Чекалиных сняли арест. Как отметил Третьяков, за блогером признали право на реабилитацию, которое предполагает возмещение имущественного вреда. Но, по словам адвоката, Чекалина не будет это использовать, поскольку «понимает, что была не права».

Против Чекалиных было возбуждено два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов, его закрыли в конце декабря 2023 года, когда семья полностью погасила долг. Второе же дело касалось отмывания средств.