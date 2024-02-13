Против блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел о мошенничестве. Об этом заявил следователь МВД во время заседания Таганского суда Москвы, где рассматривался вопрос о продлении ареста обвиняемого, передает ТАСС.

Следователь также сообщил, что Шабутдинова проверяют на предмет совершения им преступлений в сфере налогов, а также на возможную причастность к новым эпизодам мошенничества.

Суд продлил арест блогера до 16 апреля.

Уголовное дело о мошенничестве в отношении Аяза Шабутдинова возбудили 3 ноября 2023 года, на следующий день ему предъявили обвинение в совершении восьми преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Основанием стали обращения восьми учеников образовательных программ блогера, которые заплатили ему по 5 млн рублей.

По данным МВД, Шабутдинов «вместе с сообщниками, действуя от имени нескольких юридических лиц, обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов». В итоге у участников создалось ложное впечатление о создании успешного бизнеса благодаря программе блогера, утверждает следствие. Свою вину блогер не признал.