Теплоход «Янина», принадлежащий компании FESCO (входит в «Росатом»), получил повреждения в результате атаки двух морских дронов ВСУ и затонул в 130 милях от Новороссийска, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Все 17 членов экипажа были спасены.

Теплоход подвергся атаке морских дронов в ночь на субботу, 1 августа. По словам Лихачева, подобное нападение «иначе, чем пиратство и морской разбой, трактовать невозможно».

«Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию — от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов», — сказал глава «Росатома».

Команда судна организованно покинула теплоход после того, как он начал тонуть, говорится в пресс-релизе госкорпорации.

Как рассказал Лихачев, к спасательной операции был привлечен интернациональный экипаж судна Delphinus во главе с капитаном — гражданином Египта. Они выдвинулись к месту крушения и спасли 16 из 17 членов экипажа «Янины». Последнего члена экипажа теплохода нашли «буквально час назад» и доставили на берег благодаря действиям морской авиации Черноморского флота, уточнил глава «Росатома», поблагодарив «вертолетчиков».

«Мир меняется, а понятие «морское братство» продолжает оставаться вечной ценностью!» — отметил Лихачев.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в случае попыток недоброжелателей воздействовать на флот РФ, в том числе путем захвата судов, российская сторона должна отвечать «аккуратно, в рамках международного морского права, но решительно — так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами». Соответствующие указания, по словам главы государства, были доведены до военного руководства страны.