Компания Wildberries выплатила третью компенсацию продавцам, товары которых пострадали в результате пожара на складе в Шушарах под Санкт-Петербургом. Как сообщили RTVI в пресс-службе компании, средства уже зачислены селлерам на баланс и будут доступны к выводу 19 февраля.

Первые компенсационные транши перечислили продавцам 15 и 29 января. Представители маркетплейса рассказали, что общая сумма трех операций достигла 3 млрд рублей.

Сумма выплаты пока не окончательная и еще будет уточняться, добавили в пресс-службе.

«Мы сообщим продавцам, как только посчитаем итоговую сумму компенсации, а в случае дополнительных вопросов рассмотрим каждый случай индивидуально», — сказали в Wildberries.

В компании отметили, что для получения выплаты продавцам не нужно подавать дополнительные документы. Расчеты выполняются на основе информации в электронной системе учета маркетплейса.

Пожар на складе Wildberries в петербургском поселке Шушары произошел 13 января, полностью ликвидировать огонь удалось только на следующий день. Площадь возгорания достигала около 70 тыс. кв. м.

Спустя пять дней, 18 января, силовики пришли в московский офис компании Wildberries из-за пожара на складе в Шушарах, а домой к основателю и гендиректору онлайн-ретейлера Татьяне Бакальчук доставили повестку для дачи показаний по факту инцидента.

Позднее Бакальчук дала показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга и отметила, что возглавляемая ей компания активно сотрудничает со следствием, чтобы как можно скорее выяснить причины случившегося.

Через неделю после пожара выяснилось, что сгоревший склад не был застрахован. РБК со ссылкой на источник на рынке писал, что застрахован был только товар, лежавший на складе, а само здание — нет.

В конце января пресс-служба маркетплейса сообщила, что в Тосненском районе Ленинградской области к концу 2025 года появится новый крупный склад Wildberries.