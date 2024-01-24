22-23 января основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук дала развернутые показания в Следственном комитете по Санкт-Петербургу по делу о пожаре на складе маркетплейса. Об этом сообщает пресс-служба Wildberries.

«Татьяна Бакальчук дала развернутые показания в Следственном Комитете Санкт-Петербурга РФ и подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию», — сказано в сообщении.

Представители маркетплейса отметили, что в Петербурге гендиректор также провела несколько рабочих встреч.

Пожар на складе Wildberries в петербургском поселке Шушары произошел 13 января, его площадь достигала около 70 тыс. кв. м. Возгоранию присвоили самый высокий, пятый уровень сложности. Открытое горение было ликвидировано днем 14 января.

Как позже сообщили представители компании, половина продавцов, чьи товары уничтожил пожар, к вечеру 15 января получила первые компенсации. Размер выплаты расситывается на основе среднерозничной цены товара за вычетом стандартных расходов — комиссии маркетплейса и стоимости логистики.

18 января, в офисе Wildberries в Москве работали правоохранительные органы. В маркетплейсе при этом отметили, что на работу компании это никак не влияет и она функционирует в штатном режиме.

19 января выяснилось, что сгоревший склад не был застрахован. Два источника на рынке рассказали РБК, что Wildberries вела переговоры о заключении договора с крупной страховой компанией, но до подписания документов дело так и не дошло. Один из собеседников издания уточнил, что хранившийся на складе товар был застрахован, а само здание — нет.