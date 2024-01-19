Здание склада Wildberries в Шушарах, где 13 января произошел пожар, не было застраховано. Об этом РБК сообщили два источника на рынке страхования.

Один из собеседников издания отметил, что маркетплейс обсуждал заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, «но до подписания дело так и не дошло». По словам второго источника, застрахован был только товар, а здание — нет.

В Wildberries пояснили, что представители компании «не могут разглашать информацию о страховании имущества в рамках действующих договорных отношений».

В маркетплейсе не стали раскрывать подробности о договоренностях, но сообщили, что сгоревший товар был застрахован. «Вопрос страхования никак не влияет на наши обязательства перед партнерами», — пояснил представитель Wildberries.

Пожар на складе в Шушарах

Пожар на складе Wildberries в петербургском поселке Шушары произошел 13 января, площадь его достигала около 70 тыс. кв. м. Пожару был присвоен самый высокий, пятый уровень сложности. Открытое горение ликвидировали днем 14 января.

Вечером 15 января в пресс-службе Wildberries сообщили, что компания установила местонахождение всех людей, которые находились на складе в Шушарах во время пожара.

Кроме того, по словам представителей компании, половина владельцев товаров на сгоревшем складе к вечеру 15 января получила первые компенсации. Размер выплаты рассчитан на основе среднерозничной цены на товар за вычетом стандартных расходов. Речь идет о комиссии маркетплейса и стоимости логистики, уточнили в Wildberries.

Накануне, 18 января, в офисе Wildberries в Москве работали правоохранительные органы. Представители компании при этом отметили, что на работу маркетплейса это никак не влияет и он функционирует в штатном режиме.