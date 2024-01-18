В офисе Wildberries в Москве работают правоохранительные органы в связи с пожаром на складе в Шушарах. Об этом RTVI сообщили в пресс-службе компании.

«Мы заинтересованы в том, чтобы причины возгорания были установлены как можно скорее. Wildberries сотрудничает со следствием и предоставляет компетентным органам всю необходимую информацию», — говорится в сообщении маркетплейса.

В Wildberries уточнили, что на работу компании это никак не влияет, маркетплейс работает в штатном режиме.

По словам источника RTVI в компании, речь идет об офисе на улице Ленинская слобода, на месте работают сотрудники следственных органов в штатском.

Пожар на складе Wildberries в поселке Шушары произошел 13 января. Огонь охватил площадь около 70 тыс. кв. м. Пожару был присвоен самый высокий, пятый уровень сложности. Открытое горение ликвидировали днем 14 января.

По данным представителей компании, открыть в Санкт-Петербурге новый сортировочный центр планируется в течение двух недель. Также в Wildberries отметили, что доставка осуществляется в штатном режиме, так как товарный поток, который ранее замыкался на Петербурге, в настоящее время идет напрямую в другие города.

Вечером 15 января в пресс-службе Wildberries сообщили, что компания установила местонахождение всех людей, которые находились на складе в Шушарах во время пожара.

Кроме того, по словам представителей компании, половина владельцев товаров на сгоревшем складе к вечеру 15 января получила первые компенсации. Размер выплаты рассчитан на основе среднерозничной цены на товар за вычетом стандартных расходов. Речь идет о комиссии маркетплейса и стоимости логистики, уточнили в Wildberries.