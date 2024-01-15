Половина владельцев товаров на сгоревшем складе Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом к вечеру 15 января получила первые компенсации. Об этом RTVI рассказали в пресс-службе компании.
Размер выплаты рассчитан на основе среднерозничной цены на товар за вычетом стандартных расходов, уточнили в Wildberries. Речь идет о комиссии маркетплейса и стоимости логистики.
В пресс-службе Wildberries отметили, что продавцы будут получать компенсации поэтапно. Первая выплата сделана на базе предварительной оценки, которая «в дальнейшем будет уточняться».
Сейчас Wildberries выясняет, где были товары каждого продавца в день пожара. Ретейлер отметил, что на момент начала пожара некоторые заказы уже ехала в пункты выдачи, еще часть не успели принять на складе.
В Wildberries также сообщили, что для ускорения процесса выплаты компенсация отразится на балансе в личном кабинете продавца — как если бы товары со склада в Шушарах были проданы. Более детальный отчет будет направлен позже каждому селлеру.
- Пожар на складе Wildberries в поселке Шушары произошел 13 января. Огонь охватил площадь около 70 тыс. кв. м. Пожару был присвоен самый высокий, пятый уровень сложности. Открытое горение ликвидировали днем 14 января. Ретейлер пообещал открыть в Петербурге новый сортировочный центр в течение двух недель.
- Вечером 15 января в пресс-службе Wildberries сообщили, что компания установила местонахождение всех людей, находившихся на складе в Шушарах во время пожара. «Никто из занятых на складе пропавшим не числится», — говорится в сообщении в телеграм-канале «WB на связи!».