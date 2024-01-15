Половина владельцев товаров на сгоревшем складе Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом к вечеру 15 января получила первые компенсации. Об этом RTVI рассказали в пресс-службе компании.

Размер выплаты рассчитан на основе среднерозничной цены на товар за вычетом стандартных расходов, уточнили в Wildberries. Речь идет о комиссии маркетплейса и стоимости логистики.

В пресс-службе Wildberries отметили, что продавцы будут получать компенсации поэтапно. Первая выплата сделана на базе предварительной оценки, которая «в дальнейшем будет уточняться».

Сейчас Wildberries выясняет, где были товары каждого продавца в день пожара. Ретейлер отметил, что на момент начала пожара некоторые заказы уже ехала в пункты выдачи, еще часть не успели принять на складе.

В Wildberries также сообщили, что для ускорения процесса выплаты компенсация отразится на балансе в личном кабинете продавца — как если бы товары со склада в Шушарах были проданы. Более детальный отчет будет направлен позже каждому селлеру.