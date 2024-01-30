В Тосненском районе Ленинградской области появится новый крупный склад Wildberries. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Как отмечает пресс-служба, соглашение об этом подписали основатель Wildberries Татьяна Бакальчук и губернатор региона Александр Дрозденко. Площадь склада составит 154 тыс. кв. м.

Бакальчук сообщила, что компания планирует открыть новый склад к концу 2025 года «после получения всех необходимых документов». Она отметила, что Ленинградская область — «один из приоритетных регионов для Wildberries, где много локальных производителей».

13 января на складе Wildberries в поселке Шушары в Ленинградской области произошел пожар. В здании находились 1200 человек, всем им удалось спастись. Следственный комитет возбудил дело о злоупотреблении полномочиями по факту пожара (ч. 1 ст. 201 УК РФ).