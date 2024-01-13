Пожар на складе Wildberries в петербургских Шушарах локализован на площади 70 тыс. кв. метров, сообщили в МЧС. В 09:30 мск пожару присвоили наивысший, пятый ранг сложности; в тушении огня задействовали порядка 270 человек и 57 единиц техники МЧС. Как пишет Shot, склад «выгорел почти полностью».

По данным МЧС, жертв и пострадавших нет, но RT утверждает, что пропали два человека. Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с пожаром, а телеграм-каналы в связи с ЧП вспомнили о недавней драке мигрантов.

Врио главы Госстройнадзора Вячеслав Захаров заявил, что ведомство вообще не давало разрешения на ввод складского комплекса в эксплуатацию. Что еще известно о ЧП — в материале RTVI.

«В ужасе метались по складу»

Информация о пожаре по адресу Пушкинский район, Московское шоссе, д. 153, поступила в 07:42 мск. По сообщению телеграм-канала Baza, возгорание началось на седьмом этаже склада с одеждой. По предварительным данным, первая сигнализация сработала на складе около 4:20, около 7:30 работники начали спасаться из здания. Многие из-за «сильной толкучки» у аварийного выхода прыгали со второго-третьего этажа прямо на бетон, пишет канал.

«Большая толпа не могла протиснуться в узкие двери во время пожара на складе маркетплейса. По словам работников, они не знали, куда бежать, когда произошло возгорание, поэтому в ужасе метались по складу», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Телеграм-канал Shot утверждает, что на момент начала пожара на складе находились минимум 1 тыс. человек; возгорание произошло во время пересменки ночных и дневных сотрудников. По данным Shot, очаг возгорания находился в первом блоке распределительного центра, и первыми загорелись стеллажи с бытовой химией, расположенные на шестом уровне склада WB, — практически под потолком. «Фонтанка» уточняет, что пламя быстро распространилось по упаковочной пленке.

Один человек пропал

По информации телеграм-канала Shot, один человек во время пожара пропал без вести. Речь идет о мужчине по имени Евгений, который работает на первой и второй башнях, пишет канал. Его видели в курилке непосредственно перед пожаром, после чего он «потерялся во время стихийной эвакуации»; на улице его пока не нашли. «112» пишет, что пропавшему 20 лет. По данным RT, после пожара разыскивают двух сотрудников склада, местонахождение которых неизвестно.

По данным Baza, есть как минимум двое пострадавших: женщина и мужчина, они сами добрались до больницы. Очевидец Mash тоже сообщил, что видел пострадавших. По его словам, на складе было минимум 1200 человек.

Есть информация, что в больницу обратилась женщина с отравлением продуктами горения, но пока неясно, связано ли ее состояние с пожаром в Шушарах, пишет «Фонтанка».

Причина ЧП

Предварительной причиной пожара на складе стала неисправность электропроводки, сообщили агентству ТАСС в оперативных службах. Пожарная сигнализация на складе была отключена из-за неоднократного ложного срабатывания, подчеркивает агентство.

О том, что возгорание могло произойти из-за плохой проводки, пишет и телеграм-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на очевидца и сотрудника маркетплейса. По его словам, на складе еще в 4 утра пахло жженой проводкой, после чего «сработала пожарная тревога, однако ее просто отключили — и все продолжили работать». Мужчина отметил, что перед этим на складе построили новый мезонин, где проложили новую проводку, которая и могла воспламениться, «потому что была сделана некачественно».

Как рассказал РБК источник, близкий к МЧС, в числе предварительных версий пожара рассматривается поджог складского комплекса. Shot также пишет, что специалисты проверят версию поджога.

Телеграм-канал «КП Петербург» приводит аудиозапись разговора с одним из сотрудников склада, который заявил, что в здании мог взорваться газовый баллон. «Фонтанка» сообщает, что пожар мог начаться с упаковочной пленки. Как пишет издание, возгорание, по предварительным данным, произошло в блоке, где хранится упаковочная пленка, которой оборачивают паллеты с товаром. В этом блоке работали 350 человек, которых эвакуировали первыми.

При чем тут мигранты

Некоторые сотрудники распределительного центра, включая руководителей, склоняются к версии о том, что склад якобы «могли поджечь из мести за порезанного мигранта», пишет Shot.

По его данным, три дня назад у склада произошла массовая драка мигрантов, после которой в тяжелом состоянии в больницу был доставлен 33-летний гражданин Азербайджана, получивший ножевые ранения. По подозрению в нападении был задержан 35-летний гражданин Таджикистана, которому теперь грозит до 10 лет колонии.

После этого в распределительном центре два дня шли рейды силовиков, в ходе которых за нарушение миграционного законодательства были задержаны пять водителей, сотрудничающих с WB.

Ущерб на 10 млрд

По данным «Известий», «все товары, находившиеся в Шушарах, сгорели»; прибывающие в Санкт-Петербург товары Wildberries теперь перенаправляются на склад в Уткину Заводь. По словам источника издания, часть работников с загоревшегося склада перешли туда на работу, «остальные будут уволены».

РБК и РИА Новости пишут со ссылкой на источник на страховом рынке, что ущерб от пожара может быть сопоставим с выплатами после пожара на складе Ozon в Подмосковье в августе 2022 года, то есть речь идет о сумме 10-11 млрд руб.

В Wildberries пообещали, что продавцы, чей товар сгорит на складе, получат компенсацию, а покупателям вернут деньги за оплаченные заказы.

«Ядовитый хвост дыма»

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу сообщило, что специалисты отобрали пробы воздуха, чтобы определить возможное наличие загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки.

«Отобранные пробы атмосферного воздуха незамедлительно направлены в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» для проведения исследований», — добавили в управлении.

По данным «Mash на Мойке», «ядовитый хвост дыма тянется на многие километры с горящего склада». Небо над Пушкинским районом Петербурга «полностью заволокло густым дымом, пепел летит в окна жителям домов в округе», пишет Shot.