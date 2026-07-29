По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО «Банкет-2», которое принадлежит ресторатору Аркадию Новикову, было ликвидировано 16 июля. Компания специализировалась на деятельности ресторанов и услугах по доставке продуктов питания.

Согласно контактным данным, указанным в карточке компании, под юрлицом «Банкет-2» работала служба выездного обслуживания Novikov Catering. В настоящий момент фирма закрыта, сайт организации недоступен.

Выручка ООО «Банкет-2» в 2022 году составляла 24,2 млн рублей, но с 2023 года упала до нулевой. Динамика прибыли компании за этот период резко менялась: в прошлом году ООО «Банкет-2» впервые показало плюсовую прибыль в 788 тыс. рублей после убытков 2023 и 2024 годов (минус 185 тыс. и 196 тыс. рублей соответственно).