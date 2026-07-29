Иран рассматривал ракетный удар по одному из украинских портов в ответ на атаку в Каспийском море, но дипломатические усилия пока сняли напряженность. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на иранских и западных чиновников.

Часть собеседников издания, знакомых с разведданными, ожидала, что Иран выпустит по Украине баллистическую ракету с небольшой боевой частью — символический удар, не наносящий существенного ущерба. Другие чиновники предполагали, что целью станет один из украинских портов на Черном море. Иранская сторона надеялась, что на этом конфликт исчерпается, тогда как западные собеседники газеты предупреждали: реакцию Киева спрогнозировать сложно.

26 июля глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал украинскую атаку нарушением Устава ООН и попыткой втянуть Европу в войну Ирана с США. В соцсетях он написал, что инцидент не может остаться без ответа.

Однако 28 июля, после того как украинские дипломаты попытались снизить напряженность, Аракчи провел телефонный разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой. После звонка он сообщил, что Сибига назвал удар по судну непреднамеренным.

«Иран также не стремится к эскалации, но мы четко дали понять: любое нападение на наших граждан или наши интересы неприемлемо. Убытки должны быть возмещены», — написал Аракчи.

Сибига подтвердил разговор и назвал его откровенным. По его словам, он призвал Тегеран воздержаться от шагов, ведущих к эскалации, и прекратить поддержку России. Действия Украины никогда не были нацелены на гражданские суда и людей, настаивал министр. Ответственность за инцидент он возложил на Москву.

На своей официальной странице Аракчи сообщил, что также обсудил способы снижения напряженности в регионе с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас.

Аналитик Мехди Рахмати, близкий к иранскому руководству, сообщил в беседе с изданием, что часть иранских политиков призывала ударить по Украине, но другие советовали проявить сдержанность.

«Украина — не маленькая и не незначительная страна. У нее есть военный опыт и логистическая поддержка Америки и Европы. Создав новый фронт войны, мы ничего не выиграем», — сказал он.

Каспийское море стало для Ирана критически важным маршрутом торговли с Россией — как открытой, так и скрытой — после того как США заблокировали иранские порты в Персидском заливе.

Удар по иранскому торговому судну украинские силы нанесли 25 июля, погиб моряк. Владимир Зеленский утверждал, что целями стали суда с военными грузами и военный корабль. Тегеран настаивает, что атакованное судно было гражданским, и пообещал ответить.

28 июля Зеленский находился в Вашингтоне и встретился с Дональдом Трампом. Также он присутствовал на церемонии прощания с сенатором-республиканцем от Южной Каролины Линдси Грэмом, который поддерживал Украину. Украинский президент обещал привезти разведданные о поддержке Ирана со стороны России: в Киеве заявляли, что Москва передавала Тегерану спутниковые снимки американских баз на Ближнем Востоке.

Ранее в Ираке задержали несколько групп боевиков, обстреливавших объекты на территории страны. Советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди 27 июля заявил телеканалу Dijlah TV, что на допросах задержанные признались в работе на украинскую сторону. Количество задержанных, их национальность и конкретные цели обстрелов он не раскрыл. Официальный Киев это заявление не комментировал.