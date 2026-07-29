Все трое фигурантов громкого дела об убийстве кубанских аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, получившие сроки от пожизненного до 23 лет, не смогут выйти из колонии условно-досрочно. Это связано с «беспрецедентной» суммой, которую суд назначил им в качестве выплаты морального ущерба семьям убитых, пояснил «КП-Кубань» адвокат бюро «Правовой статус» Алексей Иванов.

Краснодарский краевой суд 27 июля признал Демьяна Кеворкьяна организатором расправы и приговорил его к пожизненному заключению. Его подельники Анатолий Двойников и Арам Татосян осуждены на 25 лет и 23 года соответственно.

Родным погибших фигуранты должны выплатить более 28 млн рублей.

«Сумму можно назвать беспрецедентной и адекватной тому моральному ущербу, который был нанесен родственникам убитых. Долг перед семьями не даст преступникам шанса на условно-досрочное освобождение. По закону, его надо выплатить, что в данной ситуации кажется нереальным. Они будут вечными должниками», — сказал собеседник издания.

Он рассказал, что часть суммы должна быть покрыта за счет продажи арестованного имущества осужденных. У Кеворкьяна, в частности, изъяли земельный участок в станице Анастасиевской Славянского района, а также «КамАЗ» и легковой автомобиль. У Татосяна арестовали половину земельного участка. Двойников оказался без какого-либо стоящего имущества. На счетах всех троих имелись лишь мизерные деньги.

Еще часть суммы ущерба фигуранты будут обязаны выплачивать из своих зарплат в колонии. Это лишит их как минимум половины возможного дохода, сказал адвокат.

Но даже с учетом всего этого расплатиться с родственниками своих жертв они, скорее всего, не смогут, потому что сумма слишком большая, сделал вывод Иванов.

37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко пропали на трассе М-4 «Дон» по пути в Усть-Лабинск в апреле 2023 года. По версии следствия, бандиты во главе с Кеворкьяном решили ограбить аниматоров и сделали вид, что у их машины пробило колесо. Мотивом убийства следователи назвали желание завладеть деньгами жертв, а также опасения, что они обратятся в полицию.

В начале мая 2023 года машину, в которой ехали аниматоры, нашли сожженной, а вскоре обнаружили закопанные в лесу тела со следами насильственной смерти.

Двойников и Татосян полностью признали вину и дали подробные показания. Кеворкьян вины не признал. Коллегия присяжных единогласно признала всех троих виновными. На основе этого вердикта гособвинение просило назначить каждому из фигурантов пожизненное лишение свободы. Родственники убитых поддержали эту просьбу.