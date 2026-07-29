Тверской районный суд Москвы вернул заявление главы комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной к депутату Ксении Горячевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Это следует из карточки дела на сайте суда. Сама Останина в беседе с RTVI уточнила, что иск не отклоняли, а лишь продлили срок его рассмотрения, поскольку суд самостоятельно запросит данные ответчика.

Согласно данным на сайте суда, заявление поступило 1 июля, 8 июля его оставили без движения, а 28 июля — вернули. В качестве основания указано: «Дело неподсудно данному суду».

«Тверской районный суд взял на себя обязательство запросить персональные данные по Ксении Горячевой. Суд направит запрос в МВД самостоятельно. Я не собираюсь эти персональные данные у нее запрашивать, поэтому они просто продлили срок рассмотрения, никто ничего не отклонил», — сказала она.

Останина напомнила, что иск связан с высказываниями Горячевой о ее позиции по законопроекту об ответственности за домашнее насилие.

«Речь идет о клевете, об обвинении меня в том, что я якобы ратую за гибель тысяч женщин, оправдываю это ради цифры демографической статистики», — подчеркнула депутат.

Она также заявила RTVI, что расценивает слова коллеги как политический шаг, и добавила: «Пусть человек отвечает за свои слова».

23 июня Останина, комментируя инициативу депутатов фракции «Новые люди» о введении уголовной ответственности за побои или иные насильственные действия в отношении близкого лица или родственника, заявила, что принятие такого закона может усилить у молодежи нежелание вступать в брак. Максимальное наказание по законопроекту — до двух лет лишения свободы.

В тот же день Горячева раскритиковала эту позицию в своем телеграм-канале: «То есть тысяча мертвых женщин в год от рук мужей — это меньшая проблема, чем гипотетическая тысяча незаключенных браков?».

После этого Останина обратилась в суд. В беседе с RTVI она уточнила, что не стала указывать конкретную сумму компенсации и хотела бы направить ее детям Дома ребенка в Орске, если суд удовлетворит иск.

Горячева, комментируя обращение коллеги в суд, заявила RTVI, что ее удивило это решение. По ее мнению, такие разногласия следует обсуждать не в судебной плоскости, а открыто — в парламенте, с экспертами и обществом. Она также подчеркнула, что свою позицию по защите женщин и детей менять не собирается.