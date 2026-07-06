Депутат Госдумы Ксения Горячева в беседе с RTVI заявила, что ее удивило решение главы комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной подать к ней иск из-за спора по поводу законопроекта о домашнем насилии. По мнению Горячевой, такие разногласия следовало обсуждать не в суде, а, например, в парламенте.

«Наша дискуссия с Ниной Александровной [Останиной] шла только вокруг закона о домашнем насилии, а не наших отношений друг с другом. Меня удивляет, что политические разногласия о необходимости ужесточения ответственности за домашнее насилие переносятся в судебную плоскость. Такие вопросы должны обсуждаться открыто — в парламенте, с экспертами, с обществом», — сказала Горячева.

Она добавила, что после ознакомления с иском обязательно ответит по существу, но свою позицию менять не намерена.

«Свою позицию по защите женщин и детей менять не собираюсь», — подчеркнула депутат.

Ранее Останина сообщила RTVI, что подала к Горячевой иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Согласно карточке на сайте Тверского районного суда Москвы, заявление поступило и было зарегистрировано 1 июля.

«Да, иск подан. Речь идет о том, что в комментарии моей позиции по внесенному законопроекту, который, к сожалению, перерос в клевету против меня, в обвинение в том, что ради статистики в сфере демографии по количеству браков я якобы “приветствую” убийство женщин», — рассказала парламентарий.

По ее словам, она не стала указывать конкретный размер денежной компенсации. Возможную выплату парламентарий хотела бы передать детям Дома ребенка Орска, лишившимся родителей, «если это сочтет нужным депутат Горячева».

23 июня Останина в разговоре с агентством «Москва» выразила опасение, что принятие законопроекта депутатов фракции «Новые люди» об уголовной ответственности за домашнее насилие может усилить у молодежи нежелание вступать в брак. По ее мнению, мужчины могут опасаться наказания из-за «импульсивных» заявлений женщин в полицию.

«У нас сейчас восемь семей из 10 разводятся. Если будут разводиться все 10, есть ли смысл принимать закон? Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон?» — сказала Останина, добавив, что авторы инициативы должны представить аналитику о возможных последствиях закона для числа браков и разводов.

В тот же день Горячева раскритиковала позицию Останиной в своем телеграм-канале, написав: «То есть тысяча мертвых женщин в год от рук мужей — это меньшая проблема, чем гипотетическая тысяча незаключенных браков?» Она также сообщила, что закон о домашнем насилии поддерживают около 90% россиян и 83% мужчин.