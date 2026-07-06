Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина подтвердила RTVI, что подала к депутату ГД Ксении Горячевой иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Его зарегистрировали в Тверском районном суде Москвы. Как следует из карточки на сайте суда, заявление поступило 1 июля.

«Да, иск подан. Речь идет о том, что в комментарии моей позиции по внесенному законопроекту, который, к сожалению, перерос в клевету против меня, в обвинение в том, что ради статистики в сфере демографии по количеству браков я якобы “приветствую” убийство женщин», — рассказала Останина.

Она уточнила, что не стала указывать конкретную сумму денежной компенсации.

«Вся сумма морального иска будет направлена детям Дома ребенка города Орска, детям, которые лишились родителей. Если это сочтет нужным депутат Горячева», — добавила парламентарий.

23 июня Останина высказалась о законопроекте депутатов фракции «Новые люди», которые предложили ввести уголовную ответственность за побои или другие насильственные действия в отношении близкого лица или близкого родственника. Максимальное наказание по инициативе — до двух лет лишения свободы.

Глава комитета ГД по защите семьи в разговоре с агентством «Москва» выразила опасение, что принятие такого закона может усилить у молодежи нежелание вступать в брак. По ее мнению, мужчины могут опасаться наказания из-за «импульсивных» заявлений женщин в полицию.

«У нас сейчас восемь семей из 10 разводятся. Если будут разводиться все 10, есть ли смысл принимать закон? Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо семь раз отмерить, а один раз отрезать. Это уже не первая дискуссия», — сказала она.

Останина также заявила, что авторы инициативы должны представить аналитику о том, как закон может повлиять на создание семей и число разводов.

В тот же день Горячева раскритиковала позицию Останиной в своем телеграм-канале.

«То есть тысяча мертвых женщин в год от рук мужей — это меньшая проблема, чем гипотетическая тысяча незаключенных браков?» — написала депутат.

Она также заявила, что большинство россиян поддерживают закон о домашнем насилии. По словам Горячевой, речь идет о 90% граждан и 83% мужчин.