Возврат MAX в AppStore — вопрос государственного приоритета, заявил в беседе с RTVI главный редактор IT-издания «Рунет» Владимир Зыков. Он уверен, что российские власти подключат Роскомнадзор и Минцифры, чтобы добиться возвращения мессенджера в магазин приложений. По его словам, без уведомлений, которые перестают работать после удаления из магазина, мессенджер теряет смысл, а значит, альтернативы возврату в AppStore попросту нет.

MAX был удален из AppStore 4 июня без объяснения причин. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что доступ к приложению ограничен для более 20 млн пользователей. VK подтвердил факт удаления, уточнив, что уже установленные приложения продолжат работать, а скачать MAX можно в RuStore, Google Play и нескольких других магазинах.

Владимир Зыков убежден, что государство не позволит ситуации затянуться: MAX — национальный проект, в продвижение которого вложены значительные средства.

«Скорее всего, они сейчас будут требовать у Apple уточнения, какие есть претензии, быстро эти претензии уберут и в целом вернутся в магазин приложений. Никаких других альтернатив здесь нет по сути», — заявил эксперт.

Рычаги давления на Apple у российской стороны уже задействованы: по данным утечек в СМИ, Минцифры отключило для россиян возможность оплачивать покупки в AppStore со счета мобильного телефона. Дальнейшие меры, по мнению Зыкова, могут свестись к систематическим штрафам — по аналогии с практикой в отношении Google.

Выпускать обновления через альтернативные магазины эксперт считает бессмысленным.

«Как только приложение удаляется из магазина приложений, у него сразу исчезает самое главное фича для мессенджера — возможность получать уведомления. Без уведомлений смысла в мессенджере нет», — сказал он.

Виктория Крамская