Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил на ПМЭФ, что у России есть «запасы» трудовых ресурсов среди молодежи и людей старшего возраста. Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг в беседе с RTVI отметил, что рук хватает, но работы для них нет.

Во время выступления Решетников назвал дефицит кадров одним из главных ограничений для роста экономики. «Без новых источников трудовых ресурсов нам расти будет сложно. Предпринимаем усилия по вовлечению в рынок труда молодого населения и старшего населения, там у нас есть определенные запасы», — заявил министр. По его словам, Минэкономразвития и Минтруд уже работают над такими программами.

Гартунг в беседе с RTVI отметил, что вряд ли в этих словах можно рассматривать намек на повышение пенсионного возраста, так как люди «к этому-то еще не адаптировались». «Думаю, что Решетников имел в виду не это, а то, что пенсионеров будут стимулировать работать», — сказал депутат.

Он напомнил, что раньше работающим пенсионерам выплачивали пенсию не в полном объеме, из-за чего многие предпочитали уходить с работы.

«Раньше мы бились за то, чтобы пенсионерам в полном объеме платили пенсию. А в советское время работающим пенсионерам еще и доплачивали», — отметил Гартунг.

По его мнению, Решетников, «скажем так, неверно оценивает ситуацию в экономике». «Вопрос не в том, что нужно привлекать старшее население к работе. Сейчас вопрос не в привлечении дополнительных рабочих рук, а в том, чтобы обеспечить работой тех, кто уже есть», — пояснил собеседник RTVI.

В качестве примера он привел ситуацию в Челябинской области, откуда только что прилетел.

«В округе заводы один за другим уведомляют службу занятости о том, что переводят на четырехдневку. Решетников чем собрался пенсионеров занимать? Я не понимаю, где они работать-то будут?» — задал риторические вопросы парламентарий.

Гартунг уточнил, что не следил за выступлением Решетникова и не слышал этого заявления. «Но если он такое сказал, я удивлен, если честно. Мне кажется, министру труда и министру экономики нужно по предприятиям, по стране поездить», — заключил депутат.