Экс-замглавы «Роснано» Андрей Малышев заочно приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о растрате и мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор по совокупности преступлений, частично сложив наказания. Подсудимому также назначили штраф в размере 1,5 млн рублей. Помимо этого, Малышеву запретили занимать руководящие должности в госкорпорациях и коммерческих организациях в течение трех лет.

Сейчас бывший топ-менеджер проживает в Великобритании, поэтому срок наказания начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории другого государства.

По версии следствия, бывший глава «Роснано» Леонид Меламед принял Малышева на работу в корпорацию, создавая таким образом условия для хищения средств. Обвинение считает, что в 2008 году бывший финансовый директор корпорации Святослав Понуров, будучи председателем тендерного комитета, обеспечил победу в конкурсе на оказание консультационных услуг компании «Алемар», действуя в сговоре с Меламедом.

Несмотря на отсутствие необходимости в этих услугах, Малышев подписал проект договора, по которому с февраля по июль 2009 года было необоснованно израсходовано более 226 млн рублей средств «Роснано». Акты приемки оказанных «Алемаром» услуг согласовывались Понуровым и утверждались Малышевым.

Следствие считает, что компания не выполнила работы, указанные в договоре, и нарушила сроки при предоставлении переоформленных инвестиционных проектов, ранее подготовленных представителями «Роснано».

Второй эпизод дела касается кредита на 900 млн рублей, который в 2014 году Альфа-банк предоставил инжиниринговой компании «Группа Е4», которую возглавил Малышев после ухода из «Роснано». Как установило следствие, выделенные деньги были предназначены для строительства энергоблока Пермской ГРЭС, но были потрачены на услуги субподрядчиков, которые не оговаривались в условиях договора целевого кредитования.

Уголовное дело в отношении Меламеда и Понурова было прекращено в связи с истечением срока давности. Малышев, покинувший Россию после допроса в качестве свидетеля в 2015 году, скрылся от следствия в Лондоне и был объявлен в розыск. Дело против него прекращено не было.