В Анапе, где 1 июня официально открыли купальный сезон и очищенные после разлива мазута пляжи, цены на проживание в четырехзвездочном отеле с завтраками начинаются от 7 тыс. рублей в сутки. Это выяснила посетившая курорт корреспондент «КП-Кубань».

Наполовину дешевле обойдется съемная квартира — от 3 тыс. рублей в сутки. Отели без звезд принимают туристов по цене от 2 тыс. рублей.

По данным на июнь, пообедать в анапской столовой одному человеку можно в пределах 800-1000 рублей, поужинать в ресторане — в пределах 1500-2000 рублей.

Арендовать шезлонг и зонт на пляже отдыхающим предлагают за 400-600 рублей в день. Прокат надувного сапборда в Анапе почасовой — в среднем он стоит 1000 рублей. Прокатиться по морю на банане или таблетке — более дорогое и короткое развлечение: 800 рублей за 10 минут.

В прошлом году курортникам, которые выбирали Анапу несмотря на все риски, не рекомендовали ни плавать в море, ни даже сидеть на пляже, напоминает издание. Теперь на месте бывших загрязнений — завозной чистый песок полуметровой толщины.

Слой песка в 50 см — это оптимальная толщина, сказал газете старший научный сотрудник Южного отделения Института океанологии им. Ширшова РАН, кандидат географических наук Вячеслав Крыленко.