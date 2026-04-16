Анапа в 2026 году может принять рекордных 3 млн человек, заявил в разговоре с «КП-Кубань» вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. По его оценке, это вдвое больше, чем в 2025-м, когда курорт посетили около 1,7 млн человек.

«Все прекрасно понимают, что к июню будет открыто 100% территорий: от Утриша до Веселовки. Заключения Роспотребнадзора — формальность. Туристы активно бронируют отдых в Анапе уже с января», — пояснил он.

Массовое открытие пляжей запланировано на 1 июня, однако спрос растет уже сейчас, рассказал «КП-Кубань» вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

«Важно понимать, что этот темп сложился еще в январе, до всяких “пляжных заявлений” — спрос вырос на 30—40%. А после официального открытия всех территорий может вырасти до 70—80%», — отметил он.

При этом рекорда 2024 года, когда Анапу посетили 4,5 миллиона человек, эксперт не ждет.

«В этом году по турпотоку мы ожидаем “золотую середину”. Не дотянемся до рекордных показателей удачного 2024 года, но точно не повторим провал 2025-го с его 2,2 миллионами. По нашим прогнозам, курорт примет порядка 3—3,5 миллиона гостей», — добавил Ромашкин.

Он также заявил, что Анапа пока остается самым бюджетным курортом региона — примерно на 15% дешевле соседей, — однако с официальным открытием берега цены неизбежно пойдут вверх.

С этим согласен и Мкртчян.

«Самые сладкие цены были в январе и феврале. Тогда мы видели гигантский рост бронирований. Сейчас такого роста нет. Одно дело бронировать номер по системе “все включено” за 14 тысяч рублей, а другое — за 20. Сейчас цены подняли, и это еще не предел. Хорошие варианты подорожают, скорее всего, до 22 тысяч рублей за сутки», — предупредил он.

Как отмечает издание, с тех пор, как в декабре 2024 года в районе Керченского пролива произошел разлив нефтепродуктов, береговая линия Анапы постепенно возвращается в строй. На этой неделе к восьми уже открытым галечным пляжам добавились три песчаных: заключения Роспотребнадзора получили территории курорта Miracleon, комплекса «Жемчужина России» и детского лагеря «Вита».

По словам главы города Светланы Масловой, пляжи буквально создавали заново — берег восстанавливают новым песком с подъемом на полметра, а проверки подтвердили соответствие грунта и воды всем нормам. Все три объекта, впрочем, относятся к закрытым курортным комплексам и доступны только их постояльцам.