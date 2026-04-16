В Ханты-Мансийске расследуют жестокое убийство собаки, мясо которой хозяева могли съесть. В преступлении подозреваются глава семейства и его внук — именно они, по данным волонтеров, вывели лабрадора по кличке Шерри в лес и расправились с ним.

Останки животного 10 апреля обнаружила волонтер местного фонда помощи животным «Второй шанс» Екатерина, выгуливая своих подопечных в лесу неподалеку от улицы Калинина. Девушка сделала фото на месте происшествия, снимки опубликованы в паблике фонда в VK.

По словам Екатерины, вокруг дерева все было залито кровью. В кустах лежали внутренности, отрезанная лапа, сердце и легкое, сверху — почти новый ошейник. Чуть поодаль волонтеры нашли две пары окровавленных перчаток, а также снятую «чулком» шкуру и голову. Освежеванную тушу убийцы забрали с собой — предположительно, чтобы съесть.

Другой волонтер — сотрудница приюта «Велес» Оксана Матвеева — днем ранее видела в том же лесу двух мужчин «маргинального вида» с упитанной черной собакой на поводке. Потом девушка сделала вывод, что они вели питомца на убой.

Были отсмотрены записи камер видеонаблюдения в районе убийства собаки. Судя по ним, 9 апреля хозяин завел Шерри в лес, а через некоторое время вышел оттуда с пакетом, в котором, очевидно, лежало мясо животного. На одном из роликов он запечатлен поднимающимся по лестнице в подъезде к лифту, в его руке отчетливо виден полупрозрачный полиэтиленовый пакет с останками.

«Так жестоко убить свою собственную собаку, мастерски, как барана, подвесить на дерево, выпустить кровь — это мог сделать только психически больной человек! Таким нельзя жить среди нормальных людей», — прокомментировала случившееся директор «Велеса» Елена Савенко.

Активисты привлекли к делу участкового, который опросил хозяев Шерри. Один из мужчин сознался в расправе над собакой, объяснив свои действия тем, что она «мешала».

Подозреваемых проверят на причастность к другим преступлениям против животных, сообщает URA.ru: в округе ходят слухи, что Шерри — не первая их жертва. Зоозащитники наняли юриста, чтобы добиться привлечения хозяев лабрадора к уголовной ответственности.