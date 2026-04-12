Новый выброс мазута произошел в Черном море в районе Анапы. Волонтеры сообщают о сотнях пострадавших птиц, местные жители — о мертвых дельфинах на берегу. Оперштаб Краснодарского края объяснил его атаками украинских дронов на гражданские суда. Подробности о ситуации — в материале RTVI.

На анапском побережье найдено более 250 погибших птиц, перепачканных нефтепродуктов, пишет «База».

«МЧС уже работает над устранением загрязнения. С участка длиной около 50 м вывезли примерно 100 мешков. Общая протяженность выброса сейчас составляет примерно 500—700 м», — пишет канал.

В оперштабе сообщили, что 10 апреля в море на расстоянии 11 км от побережья Анапы было обнаружено нефтяное пятно. К тому времени, когда специалисты обработали его биосорбентом и ограничили бонами, ветер уже успел унести часть нефтепродуктов к берегу — в район Анапы и Витязево.

«Пятно могло образоваться в результате атак БПЛА киевского режима по гражданским судам в акватории Черного и Азовского морей», — говорится в телеграм-канале оперштаба.

Там же со ссылкой на данные ООО «Курорты Анапы» утверждается, что это «новое загрязнение легкими фракциями нефтепродуктов» не связано с масштабной утечкой мазута в результате крушения нефтетанкеров в Керченском проливе. В качестве аргумента приводится, что по итогам недавно прошедших штормов «выброса мазута на побережье не было».

Однако местные жители рассказывают СМИ, что на пляжах Анапы отчетливо ощущается запах мазута, а на песке видны его следы. «Блокнот Анапа» со ссылкой на свою читательницу пишет, что в 2 км от пляжа «Мираклеон» обнаружены погибшие дельфины и птицы.

«Особое внимание привлекли рапаны, найденные на побережье, которые, по словам очевидцев, оказались заполнены мазутом», — говорится в статье.

Глава Анапы Светлана Маслова сообщила, что все экстренные службы города переведены в режим повышенной готовности, а на отсыпном участке пляжа в Витязево оборудован насыпной вал для защиты от выброса нефтепродуктов.

Реабилитационный центр «Жемчужная», где отчищают попавших в мазут птиц, минувшей ночью опубликовал сообщение о том, что за вчерашний день его волонтеры обработали 125 пернатых — причем «никого не забирали по звонкам, иначе некому было бы всех принимать и мыть».

Сегодня в центре сообщили о поступлении еще 20 птиц и объявили сбор средств. Сотрудники «Жемчужной» жалуются на то, что приехавшим помогать волонтерам негде жить: хотя до открытия курортного сезона еще далеко, местные гостиницы уже взвинтили цены.

По словам волонтеров из группы «Сети, сито, лопата», новый выброс нефтепродуктов произошел на Витязевской косе справа от Тортуги: они опубликовали фото загрязненного песка. Однако официальной информации по этому поводу пока не поступало.

При этом кубанские власти пока оставили в силе свое решение открыть для отдыха и купания пляжи Анапы, одобренные Роспотребнадзором, с 1 июля. Местный эколог Евгений Витишко заявлял RTVI, что курорт не готов к приему отдыхающих, поскольку «нет определенных показателей по общему состоянию, сколько там осталось мазута», и к тому же «видно по волонтерам в районе Бугазской косы, что в прибойной зоне мазут еще есть».