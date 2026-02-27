Анапа не готова к приему туристов и открытию пляжей, заявил RTVI краснодарский эколог Евгений Витишко. Так он прокомментировал просьбу властей Кубани к правительству — проверить и по возможности открыть восемь анапских пляжей, оказавшихся в зоне ЧС при разливе мазута в конце 2024 года.

«Анапа на сегодняшний день не готова ни к приему отдыхающих, ни к открытию пляжей. У нас нет определенных показателей по общему состоянию, сколько там осталось мазута. Видно по волонтерам в районе Бугазской косы, что в прибойной зоне мазут еще есть», — отметил Витишко.

Он также назвал «профанацией» решение засыпать пляж песком в районе Витязево. По его мнению, это не решает проблему, а лишь скрывает ее.

«Мало того — у нас еще есть неучтенное пальмовое масло, парафины, которые растеклись вдоль части Азовского побережья, Черного моря. Поэтому сейчас нельзя говорить о том, что Анапа готова как курорт принимать детей и взрослых», — добавил собеседник RTVI.

Отдельную тревогу у эколога вызывает метод просеивания мазута прямо на пляже.

«Мы видим, что решение, которое было принято о просеивании мазута на самой территории пляжа, привело, на самом деле, к увеличению общего количества мазута. Грубо говоря, если мы возьмем кусок мазута и перетрем его через терку, то весь песок станет загрязненным. Сейчас мы это и получили — у нас большая часть песка загрязнена по превышению нефтепродуктами и другими компонентами», — поясняет Витишко.

Заявления оперштаба и представителей правительства о том, что мазут собран и утилизирован, он считает не соответствующими реальности. «Мазута еще достаточно, и над этим надо работать», — заключил эколог.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что попросил Роспотребнадзор проверить восемь галечных пляжей Анапы — от села Большой Утриш до пансионата «Высокий берег» — и открыть их при положительном заключении.

«За последние полгода там не было зафиксировано новых выбросов, морская вода отвечает всем требованиям. В случае положительного заключения Роспотребнадзора попросил вице-премьера страны Виталия Савельева рассмотреть возможность исключения этих пляжей из зоны ЧС и последующего их открытия», — добавил глава региона.

Параллельно в Витязево на тестовом участке длиной 1 км начали отсыпку дополнительного слоя песка толщиной не менее 50 см — материал завозят из карьера, согласованного с Роспотребнадзором, его состав близок к природному анапскому. На весь участок потребуется около 45 тыс. куб. м песка, работы планируют завершить за две недели. Если Роспотребнадзор даст положительное заключение по тестовому участку, губернатор предложил распространить этот способ восстановления на другие пляжи в зоне ЧС.

В декабре 2024 года в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности более 9 тыс. т мазута. По оценке Минприроды, около 4 тыс. т вылилось в море, загрязнив побережья Крыма и Краснодарского края. В Анапе был введен режим ЧС, Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района непригодными для купания, турпоток упал на 70%.

В сентябре 2025 года завершили очистку морского дна от осевшего мазута, однако в середине февраля на береговой линии Анапы вновь обнаружили старые выбросы нефтепродуктов, которые море размыло из-под песка. Загрязнения убрали. С владельцев танкеров по иску Росприроднадзора взыскали более 84 млрд рублей, а в начале февраля Министерство природных ресурсов Краснодарского края подало дополнительный иск к трем компаниям на 34,25 млрд рублей.