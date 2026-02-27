Власти Краснодарского края просят правительство России по возможности открыть в нынешнем курортном сезоне восемь галечных пляжей Анапы, которые были включены в зону ЧС после разлива мазута из затонувших в декабре 2024 года танкеров. О таком обращении заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани провел региональную правительственную комиссию по ликвидации последствий нефтепродуктов, на котором призвал исследовать эти пляжи на соответствие санитарным нормам.

«В случае положительного заключения Роспотребнадзора попросил вице-премьера страны Виталия Геннадьевича Савельева рассмотреть возможность исключения этих пляжей из зоны ЧС и последующего их открытия», — написал он в своем телеграм-канале.

Речь идет пляжных территориях от села Большой Утриш до «Высокого берега», уточнил Кондратьев. По его словам, за последние полгода там не фиксировались новые выбросы мазута, а морская вода «отвечает всем требованиям».

Он отметил, что открытие пляжей «очень важно» для проведения полноценного курортного сезона в 2026 году.

«В прошлом году закрытие пляжей привело к сокращению турпотока на 50%. Больше половины средств размещения не работали. Как и местные жители, которые были заняты в предоставлении услуг отдыхающим», — сказал Кондратьев.

«Максимально схож»: пляжи присыпают завозным песком

Также он рассказал, что в селе Витязево на участке пляжа протяженностью 1 км начали в тестовом режиме дополнительно засыпать песок толщиной не менее 50 см. Этот песок, который привозят из карьера, одобренного Роспотребнадзором, по своему составу и свойствам «максимально схож» с тем, который находится на пляжах Анапы, пояснил губернатор.

«Для отсыпки тестового участка потребуется порядка 45 тысяч кубометров песка. Работы планируем завершить в течение двух недель», — написал он.

Глава Кубани добавил, что попросил распространить этот способ восстановления и на другие песчаные пляжи, если по итогам заполнения тестовой территории песком Роспотребнадзор даст положительную оценку.

Минприроды Краснодарского края оценило ущерб от последствия крушения танкеров в 34,3 млрд рублей. Основную сумму иска, поданного к владельцам и фрахтовщику этих судов, составил ущерб объектам животного мира из краевой Красной книги, а также популяциям, которые не относятся к объектам охоты и рыболовства.

Крушение двух танкеров «Волгонефть» произошло в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года. Вытекший из резервуаров мазут сначала выбросило волнами на пляжи Анапы, после чего выбросы произошли в Крыму. Президент России Владимир Путин назвал утечку мазута «экологической бедой».

Росприроднадзор оценил общую сумму ущерба в 84,9 млрд рублей. В августе 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края постановил взыскать эту сумму с владельцев и эксплуатантов танкеров.