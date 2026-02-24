Ущерб экологии Краснодарского края от последствий крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе в 2024 году составил 34,3 млрд рублей в основном за счет урона популяциям краснокнижных животных Краснодарского края. Об этом сообщила представитель регионального Министерства природных ресурсов, передает ТАСС.

«События привели к уничтожению объектов животного мира и среды их обитания на территории Анапского и Темрюкского районов, города Новороссийска. <…> Погибли как животные, отнесенные к охотничьим ресурсам, так и <…> занесенные в Красную книгу РФ, <…> занесенные в Красную книгу Краснодарского края», — приводит агентство ее заявление на предварительном заседании в арбитражном суде.

По словам представителя ведомства, после крушения нефтетанкеров была зафиксирована гибель особей в том числе в центрах реабилитации диких животных.

Основную сумму иска — 34 млрд 122 млн рублей — составил ущерб именно краснокнижным животным Краснодарского края и тем, которые не относятся к объектам охоты и рыболовства, указала представитель Минприроды.

Ущерб животному миру из Красной книги России оценен в 92 млн 373 тыс. рублей, охотничьим ресурсам — в 1 млн 266 тыс. рублей, продолжила она.

Остальную часть исковой суммы составили ущерб от загрязнения мазутом озера Соленое, которое относится к особо охраняемой природной территории (3 млн 126 тыс. рублей), а также компенсация затрат на проект восстановления загрязненных пляжей (30 млн 190 тыс. рублей).

Представитель Генпрокуратуры России полностью поддержал заявленные требования. Ответчики с ними не согласились и просят отказать в удовлетворении иска. Со своей стороны ответчики подали ходатайства и иски.

В частности, они обратились в Краснодарский краевой суд с просьбой признать недействительной методику исчисления размера вреда, причиненного животному миру, на основе действующего на Кубани регионального норматива. Заседание по этому иску назначено на 26 февраля.

Отдельно ответчик в лице «Волгатранснефти» (владелец танкера «Волгонефть-239») настаивает, что ущерб окружающей среде уже был взыскан ранее по иску другого профильного ведомства — Росприроднадзора. Компания ходатайствовала об изменении подсудности и приостановке производства по делу, что суд принял к рассмотрению.

По итогам заявленного в арбитражном суде предварительное заседание отложено до 17 марта.

Крушение танкеров, причины и ущерб

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые везли более 9 тыс. тонн нефтепродуктов, затонули в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года. Вытекший из резервуаров мазут сначала выбросило волнами на пляжи Анапы, после чего выбросы произошли в Крыму. Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал утечку мазута 19 декабря, назвав ее «экологической бедой».

В апреле 2025 года бывший тогда министром транспорта Роман Старовойт сообщил, что две комиссии Ространснадзора с участием экспертов из Минтранса и Росморречфлота завершили расследование причин.

«Основные причины аварийных случаев, по данным заключения комиссии, — невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива», — сказал Старовойт.

Путин снял Старовойта с утром 7 июля, тем же днем стало известно, что экс-министр покончил с собой. В Следственном комитете сообщили, что тело бывшего министра обнаружили в личном автомобиле чиновника в Одинцовском городском округе.

Также в апреле 2025 года Росприроднадзор оценил общую сумму ущерба в 84,9 млрд рублей. В августе Арбитражный суд Краснодарского края постановил взыскать эту сумму с ответчиков: владельца и фрахтователя танкера «Волгонефть-212» — компании «Каматрансойл» и «Кама Шиппинг» — обязали выплатить 49,46 млрд рублей, владельца танкера «Волгонефть-239» — компанию «Волгатранснефть» — 35,48 млрд рублей.

Помимо этого, в Арбитражный суд был подан иск к этим компаниям от мэрии Анапы — сначала на 211 млн рублей, затем администрация увеличила требования до 545,9 млн рублей, после чего снова подала ходатайство об увеличении суммы иска до 647,4 млн, но арбитраж оставил в силе предыдущую сумму в полмиллиарда. Власти города говорили, что сумма будет расти, так как работы по ликвидации последствий разлива мазута продолжаются.