Кремль видел видеообращение телеведущей и блогерши Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину по «резонансным темам» и не оставил его без внимания. Об этом журналистам заявил глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков.

«Оно обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях, это действительно так. Там затрагиваются многие темы, по отдельным ведется работа. То, что с большим интересом инициатор этого обращения отметила эти вопросы, — это резонансные темы. Справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей. Это все не оставлено без внимания», — сказал он.

Ранее Боня в Instagram* опубликовала 19-минутное видео, в котором заявила, что говорит «от лица народа», хотя ее об этом «не просили», и перечислила пять тем, о которых, по ее словам, президенту «ни один губернатор не скажет». «Вам это ни один губернатор не скажет, объясню почему: потому что Вас боятся», — обратилась она к Путину.

Боня раскритиковала реакцию чиновников на наводнение в Дагестане, которое назвала «страшной катастрофой», а также заявила, что подчиненные «врут» главе государства о ситуации в Анапе или «неправильно доносят информацию». По ее словам, у берегов снова появилось «огромное мазутное пятно», «видное из космоса», и продолжают гибнуть животные.

Среди других озвученных ею тем — массовый забой скота в Новосибирской области, блокировки соцсетей и мессенджеров, проблемы малого бизнеса из-за запрета рекламы в Instagram. Боня также затронула уголовное дело блогера Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина — семилетний приговор последнему телеведущая назвала «показательной поркой». Она также предложила создать платформу, где россияне могли бы напрямую писать президенту о проблемах в регионах.

Позднее Боня выпустила новый ролик с объяснением своей позиции, призвав журналистов «не выкручивать» из ее слов «того, чего нет».

«Я свою страну люблю, я ее не предам. Я за страну, за народ. Я не оппозиционер какой-то там, не была им и не собираюсь им быть. Цель только в том, чтобы у нас все было хорошо», — подчеркнула она.

По словам Бони, своим первым обращением она хотела лишь «подсветить ситуацию, чтобы было решение», а ежедневно получает «тысячи сообщений» с просьбами о помощи, на которые «просто невозможно молчать».

UPD: Боня поблагодарила Пескова за то, что в Кремле «не прошли мимо» ее обращения. «Я с народом, и я внутри народа. <…> Я просто хотела сказать, что оно того стоило. <…> Я бы просто предала себя, если бы это я не сказала, <…> это было бы предательство русского духа внутри меня», — заявила она, подчеркнув, что ей «никто за это не платит деньги». Телеведущая отметила, что выступает за то, чтобы «мы нашей великой страной жили свою самую лучшую жизнь»: «Другого вообще в этом посыле ничего нет».

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена